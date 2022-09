Zuleyka Rivera no se queda callada y le contesta a jueza de “Top Chef VIP”

La actriz y animadora puertorriqueña Zuleyka Rivera Mendoza no se quedó callada ante los jueces de “Top Chef VIP” (Telemundo) y las expresiones de la mexicana Adria Marina.

Eliminan a Gregorio Pernía de la cocina de “Top Chef VIP”

“Tengo que comentar algo. Me siento agredida de cierta manera de ver la falta de interés de alguno de ustedes esta noche”, dijo Adria antes de mencionar a uno de los participante que se salvaba de la eliminación.

Mientras, Zuleyka respondió: “Para mí ha sido un honor poder cocinar y hacer lo que ustedes hacen. Lo hago con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, estoy lejos de mi casa, de mi hijo, de mi familia. El tiempo libre me voy a estudiar, pero me duele mucho que no se me aprecie cuando estoy tratando de emular el trabajo de ustedes”.