Laura Bozzo confesó como la ruptura de un amor la impulsó a levantarse y ser exitosa

La presentadora peruana, Laura Bozzo, ha pasado por muchas vicisitudes en su vida que le ha tocado superar con entereza, entre ellas su ruptura con el cantante argentino, Cristian Zuárez, quien fue su pareja por casi 17 años.

La diferencia de edad, Bozzo le llevaba 24 años a Zuárez, fue uno de los prejuicios que sortearon hasta 2017 cuando deciden comunicar la separación.

Se conocieron cuando Laura era conductora de televisión y acababa de terminar su relación con el padre de sus hijas, Mario de la Fuente, y él era integrante del grupo argentino ´Complot´.

Cristian Zuárez se presentó, junto a su banda ´Complot´, en el programa de Laura en el año 2000. Ambos decidieron iniciar una relación y estuvieron juntos en las buenas y en las malas.

“Yo no soy mujer de aguantar”

Laura y Cristian decidieron salir de Perú y empezar una nueva vida; se mantuvieron de esa manera durante 17 años, de hecho, la apoyó durante los tres años en los que la conductora tuvo que cumplir prisión domiciliaria en el local donde hacía su programa.

Pero no todo fue color de rosa, pues esta historia de amor de la presentadora con el cantante terminó por una razón, la infidelidad.

“Yo no soy mujer de aguantar una, allá las que tienen que aguantar por necesidad, o porque no tienen amor por sí misma, o porque no tienen autoestima o dignidad”, expresó Laura, quien aseguró que la vida le han enseñado a superarse en la adversidad.

El engaño cuando estaba a punto de morir

En una entrevista al programa “De Primera Mano”, Laura explicó el momento que estaba viviendo y de cómo se enteró que Cristian la estaba engañando.

Relata que todo sucedió en el momento que ella pasaba por una situación de salud muy fuerte, recién había sido operada para sacarle el útero y los ovarios y le cortaron el intestino. “Tuve un shock séptico, estuve en coma, muerte y paro cardíaco”.

“Estuve 8 meses con el estómago abierto, tenía que curarme la herida (…) yo limpiar mi propio estómago... En medio de todo eso me entero de la infidelidad de Cristian Zuárez por una publicación de un periodista que me llama y me dice: ‘mira Laura esto es lo que ha salido, Cristian ha llevado a la casa a su pareja, aparte de mí’. Vendió la foto y para mí fue un golpe terrible”.

Laura, quien fue una de las participantes más controversiales del reality show La Casa de Los Famosos 2, da gracias a Dios por ser una mujer fuerte, firme y luchadora que salió adelante y tiene vida y salud.