HBO: así era el primer episodio de Game Of Thrones que nunca salió

El éxito de Game Of Thrones lo ubican como uno de los fenómenos más importantes en la historia de la televisión estadounidense, inspirando a la cadena de HBO a estrenar un spin-off como House Of The Dragon y a preparar otras producciones que próximamente verán luz. Sin embargo, todo esto fuera imposible si los productores de la serie no le hubieran dado otra oportunidad al primer capítulo piloto, que fue un auténtico desastre.

“Una de las experiencias más dolorosas de mi vida”, describió David Benioff, uno de los showrunner, al estreno de ese episodio que nunca salió a la luz pública y que tuvo que ser regrabada en un 90%, cambiando incluso a algunos actores.

Llevar la historia de George.R.R. Martin a la pantalla fue un reto enorme para la producción de HBO, que en su primer intento dejo mucho que desear.

[Te recomendamos leer: Game Of Thrones: esta rebelión fue la que terminó con la dinastía Targaryen]

Cosas que iban a salir en el primer episodio de Game Of Thrones

Estos eran los aspectos que tenían ese episodio que luego fueron modificados.

Cersei Lannister visitaba la tumba justo después que el Rey y Ned Stark. Cuando ve la pluma en las manos de Lyanna, ordena a su sirvienta que la queme.

visitaba la tumba justo después que el Rey y Ned Stark. Cuando ve la pluma en las manos de Lyanna, ordena a su sirvienta que la queme. Daenerys tuvo mayor control durante su primera relación sexual con Khal Drogo y no fue una violación como finalmente apareció en ese episodio

y no fue una violación como finalmente apareció en ese episodio Los Caminantes Blancos en el bosque hablaban en su propio lenguaje

Jon Snow se emborrachaba en la gran sala de los Star k mientras celebraban la llegada del rey Robert Baratheon

k mientras celebraban la llegada del rey Robert Baratheon La escena sexual entre Cersei y Jamie Lannister era mucho más confusa

era mucho más confusa Catelyn se muestra más de acuerdo con que Sansa sea reina por encima de todo con Joffrey.

Ned stark recibe el apoyo de Catelyn desde el principio para aceptar el cargo como Mano del Rey

desde el principio para aceptar el cargo como Mano del Rey Jon Arryn iba a estar vivo desde el inicio, pero se eliminó su participación por no ser relevante más adelante

Entre los actores que fueron cambiados se encuentran:

Jennifer Ehle fue reemplazada con Michelle Fairley para el papel de Catelyn Stark

Tamzin Merchant fue reemplazada con Emilia Clarke para el importante rol de Daenerys Targaryen

Roy Dotrice fue reemplazado con Julian Glover para el papel de Gran Maestre Pycelle

Además de los ya mencionados, otros papeles menores fueron reasignados tras el piloto: Illyrio Mopatis pasó de ser Ian McNeice a Roger Allam, el Guardián de la Noche Gared que hizo Richard Ridings fue sustituido por Dermot Keaney, y Ser Waymar Royce cambió a Jamie Campbell Bower por Rob Ostlere.

Game Of Thrones se estrenó el 17 de abril del 2011, alcanzando un éxito histórico durante sus 8 temporadas en HBO.