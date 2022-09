Emilio y Gloria Estefan felicitan a Denise Quiñones y al elenco boricua de ‘On Your Feet!’

Ante el éxito del estreno de On Your Feet! en Puerto Rico, Emilio y Gloria Estefan felicitaron al elenco boricua encabezado por Denise Quiñones y Eddie Noel Rodríguez quienes los encarnaron en el musical que relata los retos de su ascenso como estrellas internacionales del mundo del espectáculo.

“Estamos felices y contentos de que se haya estrenado On Your Feet! en Puerto Rico, que tiene un lugar especial en nuestro corazón porque es parte de nuestra carrera y estamos siempre muy agradecidos de esa gran Isla”, expresó Emilio Estefan, productor y artista cubano que manejó las carreras de Miami Sound Machine y de su esposa Gloria.

On Your Feet! estrenó el fin de semana en el Centro de Bellas Artes de Santurce, con gran éxito de crítica que lo señala como “una celebración absoluta del talento artístico de Puerto Rico” y “la consagración de Denise Quiñones y Eddie Noel como protagonistas”. En cada una de las funciones el elenco ha recibido ovaciones de pie por varios minutos del público eufórico y en las redes sociales describen el musical como “mágico”, “espectacular”, “nada que envidiarle a Broadway”. Las funciones continúan un segundo fin de semana el sábado 17 y el domingo 18. Los boletos se pueden adquirir en Ticketera.com y en la boletería del Centro de Bellas Artes.

“Felicidades a Eddie Noel, que está haciendo el papel de mi “baby” (Emilio) y a Denise Quiñones en mi papel, que no puedo querer a nadie mejor. Gracias por todo el esfuerzo, el amor que le dan día a día a cuanto ponen en el escenario. Agradecemos ese profesionalismo el amor y el cariño que nos brindan a través de esta producción. Quedó espectacular, así que felicidades”, manifestó por su parte la cantante Gloria Estefan, cuya historia familiar desde que salió de Cuba, su romance con Emilio, su trayectoria como cantante hispana que hizo el “crossover” en Estados Unidos y su trágico accidente que por poco troncha su carrera se narra, al ritmo de sus grandes canciones, en el musical.

Emilio Estefan felicitó “sobre todo, al señor Cucco Peña (el director musical), quien ha sido una parte de nuestra carrera por tantos años. Cucco, tú eres un éxito donde quiera que has ido, por las cosas tan lindas que has hecho. Un orgullo de Puerto Rico y un orgullo de nosotros. Te queremos mucho, Puerto Rico, felicitamos a todo el público que ha ido a ver el musical y siempre agradecidos en nuestros corazones”.

El musical lo protagoniza Denise Quiñones, como Gloria Estefan, en su primer rol protagónico en un musical, en el que canta, baila y actúa casi todo el tiempo en escena interpretando éxitos como Conga, Dr. Beat y Get On Your Feet, entre muchos otros. Eddie Noel Rodríguez, actor y cantante puertorriqueño de carrera ascendente en Broadway, será Emilio Estefan, rol que ya había interpretado con el aval de los Estefan en la gira de On Your Feet! en Estados Unidos.

Otros miembros del elenco son Marian Pabón, quien interpreta a Gloria Fajardo, la estricta madre de la protagonista; Alex D’Castro, en el rol de José Fajardo, padre de Gloria; Aidita Encarnación es Consuelo, la abuela materna que la inspiraba desde niña. Se destacan también los niños actores Elena Emanuelli, como Gloria de niña; Gabriel Vera como Emilio Estefan niño y Noah Seda como Nayib, el hijo de los Estefan; Glendaliris Torres es la joven actriz que encarna a Rebeca Fajardo, la hermana menor de Gloria; y Eric Yamil Cruz es Phil, el manager de Gloria que comienza como antagonista y luego impulsa su carrera como solista.

La Fundación Arturo Somohano, que en 2018 produjo el aclamado musical Mamma Mia, vuelve a presentar teatro musical del más alto calibre con esta obra que cuenta con el endoso de los Estefan. On Your Feet! tiene una orquesta en vivo dirigida por el maestro Ángel “Cucco” Peña, un elenco y cuerpo de baile de más de 30 personas y la dirección y coreografía del boricua Luis Salgado.

“On Your Feet! The Story of Emilio & Gloria Estefan” estrenó en Broadway en el 2015 con excelentes críticas. Ganó un premio Tony por mejor coreografía. Gloria Estefan describió el musical como “una historia de amor a este país, nuestra historia de amor y nuestro amor por la música”.