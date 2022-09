La joven Alicia Faubel se coronó el pasado fin de semana como la nueva Miss Universo España 2022 luego de una contundente respuesta que se hizo viral en las redes sociales a poco tiempo de su triunfo.

La modelo, de 25 años, respondió una pregunta sobre el uso de los filtros en las redes sociales

“Aunque seamos misses, ante todo, somos humanas y sí, he utilizado filtros porque he tenido inseguridades. Pero al día de hoy, se que lo que consideraba imperfecciones, realmente es lo que me hace única. Por eso hoy me presento a ser Miss Universo porque me gustaría a inspirar a las mujeres a quererse tal y como son”, contestó Faubel.

Faubel, quien buscará la segunda corona universal para su tierra, tiene estudios en interpretación y planificar prepararse proximamente en auxiliar de psicología.

España no clasifica en Miss Universo desde la edición de 2017, celebrada en Las Vegas, Nevada, donde Sofía del Prado se colocó entre las diez semifinalistas.

La edición 2022 del concurso internacional se llevará a cabo entre los primeros meses del año 2023.

Respuesta de la nueva Miss España sobre los filtros se hace viral. Mira el vídeo: