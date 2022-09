Las veces que Shakira ha honrado a su familia con sus gestos de amor: la salud de su padre es prioridad

Basta con mirar las redes sociales de Shakira para darse cuenta que su familia es lo más importante para ella. En medio del huracán que le ha tocado enfrentar los últimos meses por su separación con Gerard Piqué, ella se ha enfocado en estar junto a sus hijos y sus padres, como muestra del verdadero amor.

La colombiana no solo es una de las cantantes más aclamadas, sino que ha dado lecciones de humildad con cada una de las palabras que le dedica a su familia, en especial a sus padres Nidia Ripolll y William Mebarak.

Además, de su polémica ruptura, le ha tocado enfrentar los distintos problemas de salud que padece su padre, a quien no ha abandonado ni un segundo.

Recordemos, que William de 91 años, sufrió una caída hace unos meses y también sufre los estragos de una enfermedad degenerativa.

Los gestos de amor de Shakira con sus padres

Ante la dura situación que le ha tocado enfrentar a la famosa, se ha refugiado en el amor de su familia y son distintas las publicaciones que les ha dedicado para mostrar lo orgullosa que está de ellos. Incluso en distintas entrevistas y premiaciones ha demostrado lo buena hija y madre que es.

Recientemente, colgó un vídeo junto a su padre con motivo de su cumpleaños número 91, donde le cantaba un fragmento de ‘Hay amores’, himno de la película ‘El amor en los tiempos del cólera’, basada en la novela homónima de Gabriel García Márquez.

“Feliz cumpleaños al héroe de mi vida!”, escribió resaltando que su padre pasó por batallas como el covid-19, dos caídas y dos operaciones.

Luego que su padre saliera de rehabilitación el pasado mes julio le dedicó unas palabras en su cuenta en Instagram, junto con una postal junto a sus nietos Sasha y Milan.

“Nos enseñaste a levantarnos después de cada caída y esta vez sabemos que lo volverás a hacer. Te amamos”, expresó.

En cada uno de sus cumpleaños, suele dedicarle mensajes y ha aparecido hasta bailando con su padre, mostrando la buena relación que mantienen.

Su madre también ha sido una fuente de inspiración para la diva de 45 años.

Durante una entrevista remarcó lo especial que es para ella y las enseñanzas que le ha dejado.

“Mi madre me enseñó mucha responsabilidad, disciplina también, creo que ha sido una constante en mi vida en mi carrera, también creo que ha sido una persona muy compasiva, me enseñó a pensar en los otros cuando iba al colegio siempre me decía ‘lleva dos lápices, por si un niño no lleva’. Esto intento hacerlo también con mis hijos y de mi padre heredé la pasión por las letras, por el arte”, dijo.

En el 2016 decidió honrar a sus padres y sus hijos luego de recibir un premio por su carrera durante Los 40 Music Awards, incluso mencionó a Piqué.

“Muchísimas gracias por este premio. Mi carrera se la debo a mis padres que están en Colombia (…) Compartir este momento con las personas más importantes en mi vida que son mis hijos Sacha y Milan que están aquí y Gerard, porque con ustedes todo es más feliz”, agregó, entre sonrisas.

Son distintos los gestos que ha tenido la intérprete de ‘Antología’ con su familia, pues en cada ocasión los presume y elogia.