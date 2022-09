Jacky Fontánez le responde fuerte a seguidor que trató de humillarla

La animadora Jacky Fontánez no se quedó callada ante los insultos por parte de sus seguidores en las redes sociales quienes trataron de minimizar un evento en el cual participó el pasado fin de semana.

Fontánez quien recientemente estrenó un nuevo tema musical llamado “Bandida” estuvo durante el fin de semana en un evento en el Coliseo Manuel Petaca Iguina. La también modelo compartió fotografías de su compartir con sus seguidores a través de sus redes sociales.

“Dicen que había 25 mil personas para escuchar el éxito AY PAPIIIIII”, escribió el usuario en Facebook.

A lo que la animadora respondió: “Si hay algo que te puedo decir es que todas las personas que han tratado de humillarme, ponerme el pie o burlarse de lo que hago, han visto como he salido adelante en TODO lo que me propongo. No importa el tiempo que pase. Guarda este comment y que Dios te llene de bendiciones”.