“Burbu” responde a tiraera que le dedicó el rapero Almighty

La animadora Angelique Burgos “La Burbu” aclaró que es lo que pudiera estar pasando con el rapero Almighty luego de que este la mencionara en un tema estilo “tiraera” que dura alrededor de unos nueve minutos en el cual la menciona a ella y su compañero radial Rocky The Kid.

En el tema “La Realeza” Almighty dice: “Lo mío es obrar y cobrar, gente vacía por dentro, Rocky The Bitch, cab** tú trabajas con Kobbo, vives del bochinche, cobrabas por todo tu daño...lo tiempos cambiaron y el que va a hacer algo no lo dice todo...si tú eres de los que comenta, Molusco eres un infeliz, el positivo no pierde su tiempo, como la Burbu por chavos vendieron su lengua algún día les toca sufrir”.

Sobre esto, la animadora explicó en el programa radial ‘El Despelote’ que una vez el rapero le escribió un mensaje directo a través de la red social Instagram. Burgos explicó que tras discutir una noticia sobre el supuesto embarazo de la novia de Almighty, este su comunicó con ella luego de que compararan a su compañera con la Virgen María.

“Nos tiramos eso en son de joda...él se molestó y me tiró una peste por ahí y yo le dije eso es vacilón. Él me volvió a contestar molesto y yo dije olvídate. Luego me volvió a contestar y yo dije olvídate porque uno no se va a poner a discutir con alguien que no razona”, expresó Burbu.

Del mismo modo, Rocky The Kid indicó que no le contestarían al rapero debido a la condición de salud mental que este tiene.