Video: Fanáticos detienen a mujer en la calle para pedirle fotos por su increíble parecido a JLo

Jennifer Lopez puede decir que tiene una gemela perdida por las calles: se trata de Connie Peña, una mujer que no pasa desapercibida por su gran parecido con ‘La Diva del Bronx’.

Incluso, es tanto el furor que genera cuando hace apariciones públicas que las personas no paran de detenerla para tirarse fotos y pedirle autógrafos por creer que es la auténtica intérprete de ‘On the floor’.

Algo que, por supuesto, está calculado. La mujer es fanática de la cantante y ha modificado su imagen a través de cirugías estéticas para aumentar el parecido, logrando monetizar con su aspecto.

Así luce Connie Peña, la ‘doble’ de Jennifer Lopez

La propia imitadora hizo gala del orgullo que siente por ser confundida con la cantante en un video publicado en las redes sociales.

Esta dejó atónito a más de uno porque en él, ella hizo el experimento social de salir a la calle a medir la reacción de la gente. Causó furor y lo compartió en Instagram, desatando miles de comentarios de quienes no logran diferenciarlas.

“Supe que no era ella solo por que leí el subtítulo, son idénticas. Vi el vídeo 4 veces”, “Son igualitas”, “Se ve mejor que JLo”, “Tienes hasta los mismos atributos de Jenn”, “En serio me la creí y yo super emocionada”, “Amiga eres el clon”, “Hay que hacer prueba de ADN”; dijeron los internautas.

En la grabación se ve a Connie Peña caminar con un ‘outfit’ digno de Jennifer López, ser acompañada de un guardia de seguridad y tomarse fotos con los fans. Incluso hasta un ‘paparazzi’ la siguió.

Según People, esto es resultado de años de invertir en tratamientos, ropa y más para parecerse cada vez más a la artista, lo que incluyó sacrificios como bajar dos tallas de busto o hacerse una liposucción.