Chica que sufre de linfedema rompe estereotipos y ahora es modelo

En el mundo del entretenimiento, sobre todo en la industria del modelaje, cada vez tratan de darle más inclusión a cuerpos que en años anteriores eran impensables. Uno de los grandes cambios que se han dado, por ejemplo, ha sido Miss Universo, que ahora aceptan a mujeres que han sido mamás, tienen esposo y familia.

Winnie Harlow, es el claro ejemplo de la evolución que ha tenido la misma industria, ya que anteriormente, tener una modelo con una condición como esta en la piel, era impensable. Ahora, Winnie, que sufre de vitiligo, es una de las modelos más exitosas del mundo.

Es el objetivo de Mahogany Geter, al poco tiempo de nacer, fue diagnosticada con linfedema que una acumulación de linfa en los tejidos blandos, que suele darse en las extremidades del cuerpo. En el caso de Mahogany, se concentra en su pierna izquierda que pesa más de 45 kilos.

A pesar de los malos comentarios que ha recibido toda su vida, dicha condición no va a evitar cumplir el sueño de ser modelo. Este ha sido un camino difícil por el que ha tenido que pasar, teniendo en cuenta que desde pequeña, ha tenido que soportar todo tipo de comentarios de personas que no entienden su condición o que simplemente no le importa si la afectan o no.

Sin embargo, debido a esos mismo comentarios, aprendió amarse y amar su diferencia. Muchas personas incluso le han preguntado que si no es mejor la opción de amputarse la pierna.

Mahogany Geter, sigue un tratamiento para evitar la condición empeore y le cause dolor, sin embargo, no ha pensado en nada más que seguir con su tratamiento y exhibir el cuerpo que durante tantos años oculto, con todo el orgullo del mundo.