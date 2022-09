Estilista de Yailin estalla las redes y le exige que pague outfits que confeccionó para su último video

Yailin y estilista La asesora de imagen explotó contra la cantante tras no haber recibido ninguna respuesta de su pago. Agencias

La cantante Yailin no sale de una polémica para adentrarse en otra, sin embargo, esta vez no se trata de amor, sino de dinero. La rapera se ha vuelto foco de atención en las redes sociales, luego que su estilista personal, asesora de imagen, fotógrafa y modelo venezolana Leidy Ortiz publicara un video, donde la acusa de no haberle cancelado el pago de varios vestuarios creados para ella.

“Dijeron que me iban a dar la plata, sí vino alguien a decirme ‘toma, aquí están tres mil cien dólares: mil cuatrocientos dólares menos de la factura que yo envié. Que lo que estoy cobrando es el vestido, tres mil dólares, un outfit para un video, ochocientos dólares, y otro outfit. setecientos cincuenta dólares; dos outfits y dos maletas donde yo envié los vestidos”, es parte de los señalamientos que realiza la diseñadora, durante su grabación.

Asimismo, la mujer explicó que intentó comunicarse por todos los medios con las personas responsables del pago, más sin embargo, no tuvo respuesta alguna. “No estoy cobrando 20 mil dólares señores, no estoy cobrando un millón de dólares, estaba cobrando el precio del vestido que no se pagó y dos outfits que lo hice a Yailin para su último video, los cobré muy decentemente”.

La diseñadora le ha sacado los trapitos literalmente hablando a ´la más viral´, pues la ha dejado en evidencia frente a todos los cibernautas, quienes no han tardado en dejar registro de su opinión en el video difundido por la estilista, y a la que le han manifestado el apoyo, al tiempo que han hecho mención de la intérprete de ´Chivirika´ para exigirle “respeto” por las personas que realizan este tipo de trabajos.

Hasta el momento la rapera no se ha pronunciado en relación a estos señalamientos, se espera que en los próximos días la dominicana realice una declaración oficial acerca de este tema y el de su posible ruptura matrimonial.