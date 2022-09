Lourdes Collazo habla sobre su nuevo amor

La reportera de entretenimiento, Lourdes Collazo, habló sobre cómo conoció a su nuevo amor, el psicólogo Amidcar Matos.

En entrevista con Día a Día, la reportera explicó que veía Amidcar Matos pasar por los pasillos de Telemundo. Sin embargo, a ella no le interesaba. “Ese muchacho a mi no me llama la atención”, dijo en aquel momento Lourdes Collazo.

Lourdes Collazo y Amidcar Matos fueron presentados formalmente en un negocio.

La presentadora explicó que unas amistades insistían en presentarlos, pero ella no estaba interesada. Al psicólogo le dijeron lo contrario.

“Por otro lado, le dicen a él: ‘ella dice que te quiere conocer’. Así fue”, contó la reportera.

Pasado el encuentro, Amidcar Matos acompañó hasta el carro a la reportera. Según contó Lourdes Collazo, él “se puso fresco”.

“Me acompaña al carro, y yo [pienso] ‘ay que caballero, que bonito’. Cuando llegamos al estacionamiento, que me voy a despedir, me ha dado [un beso]. ¡El primer día!”, explicó Lourdes Collazo.

“Yo me fui para el carro rápido. [Pensé] ‘¿qué le pasa a este tipo?’. Él me dice de lejos ‘¿en serio?’ y yo ‘sí', y me fui... a la semana volví al lugar”, confesó la reportera entre risas, quien añadió estaba escandalizada por la situación.

La presentadora se casó en vivo

Como parte de la dinámica del programa Día a Día, vistieron a la reportera de novia e hicieron que su amado le dijera algunas palabras de amor.

“Casi dos años intensos al lado tuyo. Ha rebajado, he sido muy feliz. Hemos tenido cosas buenas y menos buenas, pero cada día más fuerte el amor”, dijo Amidcar Matos.

Lourdes Collazo, emocionada, le dio las gracias. “Gracias a la vida por darme tanto”.