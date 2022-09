House Of The Dragon: por esta razón Laenor Velaryon puede montar un dragón

Laenor Velaryon es hijo de Lord Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen en House Of The Dragon (HBO)

En House Of The Dragon, al igual que en Game Of Throne, los seguidores son amantes de los profundos diálogos, pero sobre todo de las mágicas escenas de batallas, donde se ven las habilidades de los personajes y su disposición táctica, de la mano de la fantasía que George.R.R. Martin imprime en su universo.

Por ejemplo, se conoce que la dinastía Targaryen se caracteriza por el uso de las criaturas mágicas como lo son los dragones, de probada existencia en los continentes de Poniente y Essos.

Los dragones aparecen en diversos emblemas de casas nobles, como la Casa Targaryen, la Casa Fuegoscuro, la Casa Toland, la Casa Vance y la Casa Willum.

Sin embargo, en el último episodio, pudimos ver como Laenor Velaryon, hijo menor entre Lord Corlys Velaryon y la princesa Rhaenys Targaryen, era el jinete de uno de los dragones que se usaron en la Guerra de los Peldaños de Piedra.

[Te recomendamos leer: House Of The Dragon: este es el significado del intro de la serie de HBO]

¿Por qué Laenor Velaryon puede montar un dragón?

La razón es sencilla, tal como recoge el medio especializado Screen Rant, Laenor Velaryon puede montar dragones es porque heredó ese talento de su madre, la princesa Rhaenys Targaryen. Como se recuerda, ella fue una de las candidatas del rey Jaehaerys I para ser su sucesora en el Trono de Hierro, sin embargo, su preparación durante años fue en vano, tras quedar seleccionado Viserys I como el gobernante.

Laenor proviene de dos familias con sangre valyria pura, lo que haría que su origen tenga gran influencia en este talento con los dragones.

Bruma fue el dragón de Ser Laenor Velaryon, una criatura que se destaca por sus escamas color gris plateado pálido. Tenía el mismo tamaño que Tessarion y la mitad que Vermithor.