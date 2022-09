Siguen los rumores de infidelidad de Anuel AA: Esta sería la nueva mujer con quien lo relacionan

Los rumores de infidelidad por parte del cantante Anuel AA hacia la rapera Yailin ´la más viral’ siguen tomando fuerza, la pareja quien contrajo matrimonio hace a penas unos meses, ha sido centro de múltiples especulaciones de separación, luego que la dominicana cerrara su cuenta en Instagram sin ninguna explicación, y recientemente dejaran de seguirse en redes sociales.

Y por si fuera poco, a todas estas pistas de ruptura se le suma el agravante de romances clandestinos. La influencer Shaarzal Moriel, ha encendido las alarmas de los medios de farándula, tras sugerir entre líneas, que ella y el puertorriqueño se encontrarían saliendo.

La colombiana realizó un live donde hizo alusión a su salida con alguien famoso, luego de que en días previos, se hicieran tendencia varias fotografías de ella, donde se dejaba ver con alguien de características físicas similares a Anuel AA.

“Aquí nadie se robó a nadie. Él vino solo y en segunda, yo no sé ustedes qué andan inventando. Que yo me voy hasta casar, que el anillo y yo ni por cerca, parce. Ustedes se pasan, que el anillo que no sé qué (sic)”, dijo Shaarzal durante la transmisión de su en vivo.

Asimismo, la influencer aclaró, aunque no mencionó nombre, que ella dejó claro desde un inicio que solo quería una amistad, “Yo lo que les puedo decir ahorita para que quede claro, es que yo siempre obtengo lo que quiero y al que quiero. Y eso que yo no lo busco. Me busca, porque si tú me buscas…”, dijo entre risas.

Esta sería la segunda mujer, con quien se vincula al cantante, la primera con quien se le relacionó fue Roxana Somoza, una tiktoker hondureña, quien aseguró que había tenido un romance con él hace algunos meses.

Hasta ahora la intérprete de ´Chivirika´ ni su esposo, han realizado ningún pronunciamiento, acerca de estos señalamientos.