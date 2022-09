HBO: estas escenas de Game Of Thrones fueron mejoradas en House Of The Dragon

House Of The Dragon es la precuela de Game Of Thrones (HBO)

Si algo diferencia a House Of The Dragon con Game Of Thrones es sin duda alguna el presupuesto. Mientras que la primera serie sobre Westero se estrenó en el 2011 como una interesante apuesta, la nueva adaptación de las novelas de George.R.R. Martin se presenta como una producción con un éxito casi garantizado.

Durante la primera temporada de Game Of Thrones, el presupuesto de HBO por cada episodio era de US$ 6 millones, mientras que con House Of The Dragon los productores cuentan con US$ 20 millones para invertirse en los primeros 10 capítulos. Esa gran diferencia se nota, así lo ha hecho saber George R.R. Martin.

El escritor de los libros en los que se basan ambas series, señaló que hubo dos escenas en la primera temporada del programa en 2011 que le molestaron y se trató de la cacería por el bosque en donde participó Robert Baratheon y el torneo de Justas que se lleva a cabo en Kings Landing.

Cambios para House Of The Dragon

Sobre la cacería de Robert, R.R. Martín señala que “Cuatro tipos caminando a pie por el bosque con lanzas y Robert le está dando no se que mierda a Renly. En el libro, Robert se va de caza, nos enteramos de que un jabalí lo corneó, lo traen de vuelta y muere. Nunca escribí una escena de caza. Pero sabía cómo era una partida de caza real. Hubiera habido cien tipos. Hubiera habido pabellones. Habría cazadores. Habrían muchos perros. Habrían sonado cuernos, ¡así es como un rey va a cazar!”, dijo al site Pulpfiction.

Sobre esta queja, los creadores de House Of The Dragon, tomaron nota y en el tercer episodio recrearon de una forma más completa lo que consiste una cacería.

La segunda escena que disgustó a R.R. Martin en Game Of Thrones está relacionado con la realización del Torneo de Justas, donde se ve la clara diferencia de presupuestos de ambas series.

“Un torneo en la Edad Media patrocinado por el rey y la Capital era algo enorme. Y el coproductor ejecutivo Bryan Cogman escribió una versión fiel en el guión original. Había docenas de caballeros, veías ocho justas diferentes, tenías una sensación de pompa y los competidores desfilaban y los plebeyos apostaban. Deberíamos haber sido al menos tan grandes como en la película A Knight’s Tale, pero ni siquiera pudimos lograr eso. Las únicas justas que vimos fueron esenciales para la trama. Aún así, pensé que funcionó bastante bien”, añadió.

Torneo de Justas en House Of The Dragon

Torneo de Justas en Game Of Thrones