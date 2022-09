Presentadora de TV se quitó la peluca en vivo y dio emotivo mensaje en su lucha contra el cáncer

La presentadora de televisión mexicana, Marta Guzmán, envió un poderoso mensaje luego de quitarse la peluca que lleva todos los días en medio de su lucha contra el cáncer de mama.

La mujer se sometió a un proceso de quimioterapia que le ocasionó la pérdida de cabello, por lo que recurrió a estas alternativas oncológicas para mantener su look.

Sin embargo, en un inspirador ejemplo de amor propio y confianza en sí misma mostró su pelo al natural para que otras mujeres, que al igual que ella luchan contra la enfermedad, se sientan hermosas en su propia piel.

Marta Guzmán reveló que no fue fácil para ella quitarse la peluca en vivo durante el programa de espectáculos “Chismorreo”, ante la mirada atenta de miles de espectadores, pero el cáncer le ha permitido reflexionar y reconciliarse consigo misma.

Según La República, la famosa de 49 años fue diagnosticada en 2021 y actualmente ya tiene tres meses de haber terminado el tratamiento de quimioterapias. Antes de eso tuvo que someterse a una intervención quirúrgica para que le fuera removido un tumor. En junio recibió el alta.

“Estoy a punto de quitarme esto (la peluca), tengo calor, me estoy asando, tengo bochorno. Gracias a mi peluquita que me ha hecho el paro cuando no tenía nada de pelo; pero me da mucho calor”, se confesó durante el show.

Por este motivo, decidió retirarla y así apoyar a todas aquellas personas que han tenido que lidiar con la pérdida de pelo, porque la alopecia no es motivo de verguenza o de complejos.