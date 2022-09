Burbu celebra su amor con Larry Ayuso

La presentadora y modelo Angelique Burgos, mejor conocida como “Burbu”, compartió en horas de la noche de hoy, martes, varias fotos en las que se observa junto a su esposo, Larry Ayuso, celebrando su amor.

La presentadora publicó varias fotos en las redes sociales donde se les observa compartiendo juntos en una romántica cena en la playa.

“Que me ama tal y cuál soy, no cambia nada, solo camina la vida conmigo y vamos creciendo juntos y de manera individual porque el amor no es egoísta. Me deja tener mis experiencias y aprender de ellas. Nos complementamos no somos pertenencia uno del otro. Nos celebramos y de vez en cuando nos enchismamos también porque no hay perfección, pero el verdadero amor te deja ser”, lee la publicación de la Burbu.

La pareja está próxima a cumplir 13 años de matrimonio y tienen dos hijos.