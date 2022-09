“Siempre me discriminan por mi pelo”: la inesperada confesión de participante de ‘La Voz Kids’

Durante la más reciente emisión de ‘La Voz Kids’ el público quedó sorprendido y al mismo tiempo conmovido con una de las reacciones que tuvo uno de sus participantes.

Y es que el pequeño Emmanuel no desaprovechó la oportunidad para confesar que desde que forma parte de este programa se ha sentido más seguro de sí mismo, sobre todo porque siempre ha sido víctima de discriminación por su apariencia. “Lo que me pareció más bonito de mi trayecto por ‘La voz kids’, creo que fue sentirme yo. En algunos lugares siempre me discriminan por mi pelo. Lo más importante es que me sentí yo, y de estar aquí presente con tres de los más grandes artistas”, señaló el participante quien además soltó algunas lágrimas por este momento tan crucial para él en el que incluso fue eliminado de la competencia.

Con esto no solo sorprendió al público, sino que dejó a muchos atónitos debido a la madurez de sus comentarios y la manera cómo supo despedirse de este reality el que destacó con su talento y su voz. Incluso, Laura Acuña, presentadora de este espacio no dudó en abrazarlo y comentarle que nunca cambiara su forma de ser, ya que demostró que es muy auténtico.

Participante de ‘La Voz Kids’ sorprendió con su confesión

Ante esta confesión en el programa ‘La Voz Kids’, uno de sus jurados, el cantante Andrés Cepeda no dudó en aplaudir el gesto del pequeño a quien consideró muy inteligente, audaz y sobre todo valiente. “Fue bonito lo que dijo, pudo ser él. Cantar lo que le gusta y verse como le gusta con su pelo y ropa. Tuvo toda la libertad de hacerlo, y es maravilloso que se haya llevado ese recuerdo”, dijo el artista.

Con esto se crea un precedente en este show en el que todos aplaudieron a este jovencito que pese a ya no formar parte del programa, deja un buen recuerdo sobre lo que debe ser el amor propio y sobre todo el salir adelante ante las adversidades como la discriminación que ataca hasta a chicos a muy temprana edad.