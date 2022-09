Fue durante el mes de junio, cuando Justin Bieber a través de su cuenta de Instagram, compartió un video de aproximadamente 10 minutos, donde aparece con la mitad de su rostro paralizado revelando que padece la enfermedad de Ramsay Hunt, por lo que tendría que posponer su gira mundial hasta nuevo aviso.

Justin Bieber cancela gira mundial ‘Justice Tour’ para cuidar su salud mental. / Foto: Getty Images (Rich Fury/Getty Images for The Recording A)

Tan solo un mes más tarde, en julio, se compartió un comunicado donde se especificaba que el cantante canadiense estaba listo para retomar su gira y hacer su regreso a los escenarios, siendo el Lucca Summer Festival en Italia, el elegido para el concierto.

Justin Bieber cancela gira mundial ‘Justice Tour’ para cuidar su salud mental. / Foto: Instagram

Justin Bieber cancela gira mundial para cuidar de su salud mental

Sin embargo, ofrecer varias presentaciones, llegó el concierto del cuatro de septiembre, llevado a cabo en el festival Rock In Rio en Brasil, mismo que fue un éxito pero tras este show, Justin Bieber comaprtió un comunicado en sus historias de Instagram, donde reveló que cancela el resto de su gira.

Justin Bieber cancela gira mundial ‘Justice Tour’ para cuidar de su salud mental. / Foto: Getty Images (Kevin Winter/Getty Images for Coachella)

Comunicado oficial traducido al español

“A principios de este año, hice pública mi batalla contra el síndrome de Ramsay-Hunt, en el que mi cara estaba parcialmente paralizada. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana de la gira Justice”.

“Después de descansar y consultar con mis médicos, familia y equipo, fui a Europa en un esfuerzo por continuar con la gira. Realicé seis shows en vivo, pero me pasó factura. El fin de semana pasado, actué en Rock in Rio y le di todo lo que tenía a la gente de Brasil”.

“Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que necesito hacer de mi salud la prioridad en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por el momento. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar”.

“Estoy muy orgulloso de traer este programa y nuestro mensaje de Justicia al mundo. Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto. Los amo a todos apasionadamente”.

Justin Bieber cancela gira mundial ‘Justice Tour’ para cuidar de su salud mental. / Foto: Instagram

Lo más visto en Publimetro TV: