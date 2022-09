Orquesta Camerata Pops dedicará concierto a la música de los superhéroes

La Orquesta Camerata Pops reinicia su temporada con un concierto dedicado a las películas de superhéroes, entre ellos Superman, Batman, Spiderman, Wonder Woman, The Avengers, Captain Marvel, Wonder Woman, Iron Man y otras más.

“El género de los superhéroes es el más popular del cine hoy en día”, comentó Emanuel Olivieri, director de la Camerata Pops.

“La mayoría de las partituras que presentaremos serán estreno en Puerto Rico, incluyendo a Black Panther, la cual ganó el Oscar a la mejor banda sonora. El repertorio incluye a compositores veteranos como John Williams, Danny Elfman, Alan Silvestri y Hans Zimmer, y también a nuevos talentos como Ludwig Göransson, Ramin Djawadi y Michael Giacchino,” añadió el director.

El concierto será este domingo, 11 de septiembre, en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce. El público puede venir disfrazado como su superhéroe favorito y participar en un concurso de disfraces. Los siguientes conciertos de la Camerata Pops serán dedicados a las bandas Metallica y Soda Stereo. El 30 de octubre celebrarán su tradicional Halloween Concert.

La Orquesta Camerata Pops presenta conciertos de música de películas, canciones pop/rock, temas de videojuegos y Anime, temas navideños y conciertos para niños. Sus eventos incorporan alrededor de cincuenta artistas entre músicos, cantantes y bailarines. Su director musical, Emanuel Olivieri, ha dirigido orquestas internacionales, además de ser profesor en el Conservatorio de Música de Puerto Rico.

Los boletos para Superheroes in Concert están disponibles en Ticketera.