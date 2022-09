Hoy es 5 de septiembre y la hija de Vico C cumple 32 años; Marangely Lozada ya es mamá

Hija de Vico C Marangely Lozada Trinidad (Izq.) Vico C (Der.) (@marangely_lozada/soyvicoc)

Es inevitable decir “Hoy es 5 de septiembre” y no pensar en la imborrable canción de Vico C estrenada en 2003. Sí. Ya han pasado 19 años ¡Siéntete viejo! Cada que llega esta fecha recordamos a la hija del rapero puertorriqueño, Marangely Lozada. En ese entonces, la joven era una adolescente de 13 años y llegar a esa etapa fue la inspiración de la letra.

Lozada cumple hoy 32 años, es madre de un bebito y está casada. Incluso, hace poco renovó los votos matrimoniales con el amor de su vida. Así lo ha mostrado en sus publicaciones en Instagram.

Sin duda, ‘Mara’ como le dicen en su familia, es idéntica a Luis Armando Lozada (nombre real). Además, tiene afinidad por las artes y la música.

En la actualidad, Marangely es bloguera y está dedicada a la maternidad. Aunque no ha dejado a un lado su pasión por el baile, que hasta con su padre ha compartido tarima.

El contenido que comparte en sus redes, está dedicado al empoderamiento femenino y a la aceptación de cada uno. De hecho es algo que ha dejado bien claro ya que ahora la vemos con su cabello natural. Pues hace dos años la vimos completamente diferente.

No se enfoca en mostrar un cuerpo perfecto si no tal y como es para influenciar a otras chicas a hacerlo. En octubre, su pequeño Gabriel cumplirá un año.

No olvidan su cumple

‘Mara’ ya solo se ríe que los internautas recuerden su cumpleaños cada 5 de septiembre. Le hacen memes y hasta mensajes le envían por esa tan importante fecha.

En sus historias de Instagram compartió una de esas chistosas publicaciones. “Les juro que todos los años pienso ‘ya el chiste es viejo, la gente no se va a acordar’ y siempre me equivoco”. Nunca ‘Mara, Internet nunca se va a olvidar de cu cumpleaños.

“El tiempo pasó volando”: Historia de la canción

“5 de septiembre” la escribió Vico C cuando cumplía 6 meses de cárcel en Estados Unidos por posesión de drogas.

En ese entonces pensó en su hija y le escribió una exitosa canción la cual nunca imaginó el boom que sería.

En varias entrevistas, Vico C ha revelado que si no hubiese estado en la cárcel no pensaría en la canción para su hija.

