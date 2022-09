Evelyn Beltrán a Toni Costa: “Feliz aniversario papi mío”

El bailarín Toni Costa y su novia Evelyn Beltrán compartieron románticos mensajes y fotos de la celebración de su primer aniversario de novios.

El festejo comenzó ayer domingo con una cena romántica en un exclusivo restaurante de fusión asiática compartió la revista People En Español. Costa compartió alguna imágenes del momento.

Toni Costa y Evelyn Beltrán celebrean su primer aniversario

En otro video, el ex de Adamari López se le ve sosteniendo la mano de su pareja mientras de fondo se escucha la canción de Reik ‘Pero te conocí’: “Y de pronto como estrella justo en medio de este mar me curaste el corazón, me enamoraste”. El video estaba acompañado por el mensaje: “Feliz aniversario”.

Evelyn también le dedicó unas líneas a su amado que estuvieron acompañadas por la canción de Tommy Torres ‘Tú y yo’.

“Novio mío, te amo con toda mi alma. Gracias por regalarme el mejor año de mi vida. A tu lado todo es especial. Gracias por jamás soltarme y por siempre protegerme del mundo. Eres el amor de mi vida y te quiero para siempre. Feliz aniversario papi mío”, escribió Evelyn.