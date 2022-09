Conoce la enfermedad que padece la actriz Jane Fonda, qué es el linfoma no Hodgkin

Por medio de las redes sociales, la actriz, editora de libros y bloguera Jane Fonda dio a conocer que su salud atraviesa un camino bastante complejo en la actualidad: padece un linfoma no Hodgkin.

La polifacética de amplia trayectoria, comunicó: “Me han diagnosticado un linfoma no Hodgkin y he comenzado tratamientos de quimioterapia”.

Aclaró que, a pesar de ser una enfermedad fuerte que empieza en el sistema linfático, “es un cáncer muy tratable y el 80 % de la gente sobrevive”, se salva.

De acuerdo con la experta en realizar videos de aeróbic, en innumerables hogares se han presentado esta patología y han sabido cómo afrontar.

“Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiadas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo y esto no está bien. También tenemos que hablar mucho más no sólo de curas, sino de causas para poder eliminarlas”, dijo.

Linfoma no Hodgkin

La cantidad de personas que sufren con el Linfoma no Hodgkin disminuyó cerca de un 1.4 % cada año desde 2009 a 2018. Sin embargo, en el país se estima un diagnóstico a 8,540 personas, divido entre hombres y mujeres. Así lo dejan evidencia estadísticas aprobadas por la Junta Editorial de Cancer.Net.

Entre la población es general, suele ser uno de los tipos de cáncer que emana con más frecuencia; por la proliferación maligna de linfocitos, células defensivas del sistema inmunitario, se produce.

Expertos explican que comienza en los ganglios linfáticos, generalmente. Sostienen que no se enfocan en la medida preventiva porque se desconocen, hasta la fecha, cuáles son las causas específicamente.

Varios tipos

Existen al menos 60 tipos de linfoma, conforme a lo señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tanto en los biomarcadores implicados como en el tipo de células inmunes destacan la diferencia entre ellos.

Por un lado, tenemos Linfomas No Hodgkin. Este incide, sobre todo, en la tercera edad, desde los 65 años; constituyen el 90 % de los linfomas; en segundo lugar, están Linfomas de Hodgkin, el cual se da entre 50 y 70 años, pero, a su vez, en jóvenes de 15 a 35 años.