Jay Fonseca se desahoga tras críticas a su transformación

El analista político Jay Fonseca se desahogó en sus redes sociales tras recibir varios comentarios de personas en la calle que se le acercaron para hablar sobre los métodos que ha tomado para mejorar su calidad de vida.

Según contó el propio analista en su Instagram, este fue detenido por varias personas en la calle que lo cuestionaron sobre su proceso de transformación y criticó que con esos comentarios desanimen a quienes están tratando de rebajar y mejorar su salud.

“Hoy estaba en una tienda y alguien se me acerca y me comienza a cuestionar que yo no pude haber bajado de peso naturalmente, sino que me tuve que haber hecho la bariátrica o ponerme el globo y demás...como diciendo que yo hice trampa y me molesta que haya gente tan imbécil que es hacer trampa operarse para buscar su salud. Eso no es hacer trampa, yo no me hice ninguna transformación pero me la haría si volviera a engordar”, expresó Jay Fonseca.

Del mismo modo, dijo que una persona también lo detuvo para decirlo que no hubiese podido rebajar si no tuviera el apoyo de un equipo de apoyo.

“Justo después de esa persona, me pasó que otra persona me comenta diciéndome que no era posible que yo hubiera bajado todo el peso que bajé si no fuera porque tengo un team de apoyo y ayuda y en parte es cierto les puedo decir que tengo un team de apoyo y ayuda...¿Pero por qué desanimar a la gente? ¿Qué tú logras con desanimar a la gente?”, expresó Jay.

En su vide de desahogo, Fonseca pidió a las personas que no desmotiven a quienes están pasando por un proceso de transformación para mejorar su calidad de vida y que dejen que cada cual tome sus propias decisiones.

El locutor compartió con su audiencia que ya ha bajado más de 100 libras por medio de ejercicios y ayuda de un equipo de apoyo compuesto por profesionales.