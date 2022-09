Extienden fechas de la exhibición “Frida Kahlo, La Biografía Inmersiva”

Debido al gran interés que ha recibido desde su inauguración “Frida Kahlo, La Biografía Inmersiva”, la producción ha decidido extender la fecha de la innovadora exhibición hasta el domingo, 2 de octubre.

Los boletos para asistir al evento que se realiza en el Coliseo Pedrín Zorrilla están disponibles a través del portal Ticketera.com.

Miles de personas han visitado la exhibición que presenta la biografía de Frida Kahlo a través de la creatividad e innovación realizada por Frida Kahlo Corporation y el renombrado centro de artes digitales de España Layers of Reality, siendo esta la única exposición oficial en el mundo.

En Puerto Rico se presenta gracias al esfuerzo de la alianza creada por Primo Entertainment, No Limit Entertainment, Ariel Rivas Entertainment y Sophisticated Minds.

“Seguimos comprometidos en ofrecer nuevas alternativas de entretenimiento a los puertorriqueños. Esto con el propósito de cautivar a los jóvenes y ayudarlos a descubrir las grandes historias y enseñanzas que personalidades como Frida ofrecen. Confiamos que tras visitar la exhibición, se motivarán a conocer más de la cultura y el arte de otros grandes iconos”, indicó el productor Ariel Rivas.

Al concluir en San Juan, “Frida Kahlo, La Biografía Inmersiva” continuará en varias ciudades de la Nación Americana tales como: San Diego, Miami, Nueva York, entre otras. Asimismo, Canadá y gran parte de América Latina.

Ciertamente esta experiencia invita al público a conocer datos y momentos importantes de la vida de la afamada artista, exponiendo su desarrollo, alegrías y penas resaltadas a través de un lenguaje inmersivo que envuelve fotografías históricas, películas originales y piezas de colección.

Sesiones de Yoga

Como parte de la innovación dentro de la exhibición, se estarán brindando clases de Yoga los martes a las 8:30 a.m. y 10:30 a.m. Asimismo, los sábados a las 9:00 a.m.

El horario de la exhibición “Frida Kahlo, La Biografía Inmersiva” es de miércoles a domingo de 11:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Para más información puede acceder al portal fridakahlopuertorico