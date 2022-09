Young Miko celebra junto a su público el “Trap kitty festival”

La intérprete urbana Young Miko describe como “sueño hecho realidad” el “Trap Kitty Festival” que se celebró, este jueves, junto a su equipo en la Concha Acústica Frankie Ruíz de Mayagüez.

“Apenas van ocho meses del año completados y he tenido un año de ensueño en mi carrera. No me quiero imaginar cómo finalizará este 2022 con todos los proyectos en agenda que están llevando mi carrera a otro nivel. Mi agradecimiento es, por supuesto, para el público por acoger mi música y permitirme ser parte de su vida”, destacó la exponente de “Standard”, “Puerto Rican Mami” y “Vendetta”.

En el evento, producido por Buena Vibra, 1k y The Wave, la intérprete tomó como base su más reciente albúm “Trap Kitty” para el despliege de su producción.

Entre los invitados que subieron a tarima con Young Miko, estuvo presente Villano Antillano, Joyce Santana, Luar La L, Cory Gonz, Catalyna, Young Chimi y Alejo, Lyanno, Bray, Alejo, Jota Erre, Moffa, Lil Jojou y Kris Floyd.

Young Miko, ha logrado posicionarse en la industria de la música gracias a los éxitos de los temas como “Riri”, “Bi” en colaboración con el cantante Brray y “Trending”.

“Hace un año fue nuestro primer show en Mayagüez, se siente surreal que un año después estemos celebrando este festival. Sumamente contenta y agradecida con el público por su aceptación y apoyo, son gran parte del éxito. Esperen muchos proyectos antes de culminar el 2022, ha sido un año muy lindo.”, destacó la talentosa exponente que ha popularizado también “Standard”, Puerto Rican Mami” y “Vendetta”.