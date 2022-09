“Sos travieso”: El Papa Francisco a J. Balvin

En una reunión bastante distendida con el Papa Francisco en El Vaticano, el cantante colombiano J. Balvin aprovechó para sacarse varias selfies muy originales y también para dialogar con el máximo representante de la iglesia católica.

“Se ve que sos travieso”, le dijo el Papa Francisco, a lo que J. Balvin respondió “ah no, yo mucho”, le dijo J. Balvin, cuyo nombre real es José Álvaro Osorio Balvín.

Junto a Balvin estuvieron presentes Eduardo Verástegui, Andrea Bocelli, Alessia Cara, Alexander Acha, Patricia Heaton, entre otros, precisó Aciprensa. La cita se realizó en el marco del evento que reunió en el Vaticano a un grupo de artistas con el pontífice para reflexionar sobre la esperanza y la belleza.

Las personalidades del espectáculo que asistieron al evento privado dialogaron sobre las artes y el entretenimiento como elementos de transformación cultural y promoción del bien común y los valores universales.

Predicadores de la belleza

Francisco les pidió anclarse en el Evangelio para ayudar a otros a iniciar su camino. “Son predicadores de la belleza”, les dijo. Por su parte, en declaraciones a la agencia argentina Télam, J. Balvin expresó su admiración por el Papa “realmente es una persona que admiro mucho por el ser humano que es”.

“Creo que ha traído algo nuevo al Vaticano, a la religión católica, cristiana. Es realmente ejemplar su humildad”, agregó el artista de 37 años.

Al hablar sobre su lado espiritual, el cantante colombiano dijo que “casi nunca lo he compartido realmente o nunca lo he compartido porque respeto a mi público, no tengo por qué imponerles ningún tipo de religión o ideal. De eso hablaba el Papa Francisco. No te pueden imponer la religión, es algo que te tiene que nacer”, insistió el intérprete de In Da Getto.

El Papa es “cool”

El rapero dijo también que “el solo hecho de ver al Papa Francisco te llena de satisfacción y obviamente por ser latino me enorgullece que sea el primer latino. Es espectacular eso”, al destacar la nacionalidad argentina del pontífice de 85 años.

Abundando en su admiración por Francisco, el cantante no dudó en decir que el Papa es “cool” porque “se muestra como es. Teniendo una posición de tanta responsabilidad y de tanto privilegio, actúa como la misma persona que sigue siendo, de su barrio”, concluyó.

