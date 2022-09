Romeo Santos lanza su nuevo disco “Fórmula Vol. 3″

El cantautor y compositor Romeo Santos lanzó hoy, viernes, su nuevo álbum, titulado Fórmula Vol. 3.

Fórmula Vol. 3 destaca las melodías de bachata características de Romeo, mostrando su estilo único e icónico. Tras el éxito masivo de la Fórmula Vol. 1 y la Fórmula Vol. 2, la tercera entrega, Fórmula Vol. 3 eleva la bachata a nuevas alturas con sus 21 temas. El primer sencillo, aclamado por la crítica, “Sus Huellas”, fue lanzado a principios de este año, debutando en el puesto número 1 del listado “Latin Airplay” de Billboard, fue certificada 2x platino en Estados Unidos y recibió elogios de THE NEW YORK TIMES, THE FADER y ROLLING STONE. El nuevo álbum incluye varias características repletas de estrellas, incluyendo ROSALÍA, Justin Timberlake, Christian Nodal, una introducción de la comediante Katt Williams y la voz de los tres hijos de Romeo.

El álbum viene acompañado del estreno del video de “Sin Fin” junto a Justin Timberlake. La canción es una fusión perfecta de los ritmos contemporáneos de la bachata de Romeo y la voz conmovedora y los sonidos pop de Timberlake. Dirigido por Emil Nava, el video reunió a las dos superestrellas globales en Los Ángeles y da vida a la letra con la presencia estelar de ambos. Asimismo, muestra a los artistas mientras bailan al ritmo de esta prometedora pop-bachata.

El nuevo álbum llega en un momento emocionante para Santos, quien recientemente apareció en la portada de Billboard y participará en la Semana de la Música Latina de Billboard en Miami a finales de este mes. Romeo apareció en la edición “Hot” de Rolling Stone el julio pasado, y a principios de este verano, se hizo cargo de Rockefeller Plaza para el CITI Summer Concert Series del TODAY Show. Míralo AQUÍ.

Con 17 Premios Billboard de la Música Latina, 8 Premio Lo Nuestro, 2 Premios Juventud, 4 Récords Mundiales Guinness, 2 Latin American Music Awards y más, Santos reina como el Rey de la Bachata. Ha colaborado con artistas como Drake, Usher, Nicki Minaj, Enrique Iglesias, Pitbull y Lil Wayne, y tuvo 3 álbumes #1 consecutivos con Fórmula Vol 1, Fórmula Vol 2 y Golden. Ha vendido más de 223 millones de sencillos y más de 24 millones de discos en todo el mundo. Fórmula Vol. 1 y Fórmula Vol. 2 son también los álbumes más vendidos en la historia para un artista latino de Sony, con Fórmula Vol. 2 certificado 27X multi-platino, el nivel de certificación más alto para un álbum de un artista masculino latino.

Lista de canciones de Fórmula Vol. 3:

1. Intro – Katt Williams ft. Alex Santos, Solano Santos & Valentino Santos

2. Bebo

3. Ayúdame

4. Boomerang

5. Sexo Con Ropa

6. Ciudadana

7. Mar

8. El Pañuelo – Rosalía

9. 15,500 Noches – Toño Rosario, Rubby Perez ft. Fernandito Villalona

10. Perro

11. Sin Fin – Justin Timberlake

12. Solo Conmigo

13. Sus Huellas

14. SIRI – Chris Lebron

15. Skit

16. Me Extraño – Christian Nodal

17. Suegra

18. Culpable – Lapiz Conciente

19. R.I.P

20. La Última Vez - Luis Miguel Del Amargue

21. Nirvana