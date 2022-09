Residente le responde al hermano de Cosculluela

El rapero puertorriqueño René Pérez “Residente” respondió a las expresiones vertidas por el hermano del exponente urbano Cosculluela, Jaime Cosculluela, luego del lanzamiento de la tiraera titulada “Cosquillita”.

A través de las redes sociales, Jaime Cosculluela, publicó un mensaje en el cual aseguró que la zona de Palmas del Mar en Humacao es la “cuna” del rap en Puerto Rico.

“No importa de donde vengas, cuando la tienes la tienes. Saludos a mis amigos de crianza todos son de palmas. Cuna de el RAP de Puerto Rico. Att. Don King”, escribió el hermano del exponente urbano.

Posteriormente, en respuesta a esta publicación Residente contestó: “Está bien que vengan del privilegio. Lo que no está bien es usar ese privilegio para crear una falsa narrativa. Y no Jaime, Palmas del Mar no es la cuna del rap en PR”.

En la madrugada del viernes Residente lanzó el tema “Cosquillita” en respuesta a la tiraera de Cosculluela “René Renuncia” que dio vida a la guerra lirical que por años se estuvo cocinando entre ambos.