Laura Bozzo responde a quienes la llaman “momia”

Laura Bozzo es polémica, frontal, rebelde, controversial, de un carácter muy fuerte y de una generosidad que a muchos sorprendió en el reality show La Casa de Los Famosos 2.

Pero hay algo que destaca por sobre todo lo que puedan decir de esta presentadora peruana que se ganó al público en América Latina con su talk show, Laura en América, y su frase famosa, “¡Que pase el desgraciado!”, es una mujer empoderada.

Esta clara que los años pasan, que físicamente las mujeres cambian cuando pasan de los 60 años, ella lo vive en carne propia, pero nada de lo que digan y critiquen de ella le perturba porque se siente segura de sí misma y de su cuerpo.

Ha vivido como quiere

Laura Cecilia Bozzo Rotondo es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), hizo carrera política en Perú, también estuvo envuelta en escándalos de corrupción, pago pena con arresto domiciliario y también se convirtió en una de las presentadoras latinoamericanas más importantes de la última década.

Con su programa Laura en América, se consolidó dentro de la industria desde hace más de 25 años. Sus programas se han emitido en cerca de diez países, reseñó Milenio.

Tras salir del programa La Casa de Los Famosos 2, donde sus seguidores conocieron otro rostro de Laura, ya está retomando sus proyectos para televisión, escribiendo y creando para su público.

Le dicen “momia” y ella contesta...

En medio de tanta actividad, la peruana se tomó un tiempo en sus redes sociales para darle un mensaje a todos aquellos que la llaman “momia” por su aspecto físico y a las mujeres que son criticadas por tener más de 70 años de edad.

Fue a través de Instagram que Laura Bozzo se mostró en un video en traje de baño y aprovechó para darle un parado a sus haters que la critican por sus rostros, sus arrugas y su cuerpo.

Con su estilo mordaz, ácido, pero muy jocosa les dijo: “Hola a todos, les mando besos, abrazos, bendiciones, aquí la momia, aquí Mumm-Ra, aquí la momia Spears. Amo mi cuerpo, y ¿saben qué? Nada me queda mal”.

También le envió un mensaje a las mujeres que son criticadas por su edad: “Merecemos ser felices”.

“Hola dedicado a todos los que me insultan y quisieran tener mi cuerpo a las mujeres les digo BASTA no se crean que no valen por la edad, somos invencibles merecemos ser felices”, fue el mensaje que escribió la presentadora en el post que colgó en su Instagram para sus más de 822 mil seguidores.