¿Va con dedicatoria? Carmen Villalobos cantó a grito herido las canciones de Rosalía

Los temas relacionados con la vida de la actriz y modelo Carmen Villalobos siguen siendo muy sonados. Después de que se confirmara la noticia de su separación son el también actor, Sebastián Caicedo, la colombiana ha sido foco de atención, en especial por su vida amorosa.

La ruptura tomó por sorpresa a sus seguidores, pues ocurrió luego de una larga relación de más de diez años y un matrimonio de tres. Sin embargo, cada uno parece haber avanzado con sus propias vidas y ya comienzan a aparecer rumores de que salen con nuevas personas.

En el caso del actor de ‘El Señor de los Cielos’, se dice que estaría la modelo Julieth Román. Esto surgió a raíz de unas publicaciones y fotografías en las que daban indicios de pasar mucho tiempo juntos.

Por su parte, Villalobos ha sido involucrada con el actor argentino Horacio Pancheri, a quien conoció en el programa ‘Top Chef Vip’ de Telemundo. Los rumores del supuesto romance fueron difundidos por ‘Lo Sé Todo’.

Carmen Villalobos cantó a grito herido en el concierto de Rosalía en Bogotá

En la noche de este 31 de agosto, al escenario del Movistar Arena se subió la famosa artista española Rosalía. Su presentación causó revuelo entre el público que esperaba con ansias poder verla en persona.

Una de las asistentes al evento fue Villalobos, quien publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram, en las que aparece disfrutando del concierto y cantando las letras de las canciones a todo pulmón.

Hubo dos en las que hizo especial énfasis. La primera fue ‘La noche de anoche’, que dice: “Porque la noche de anoche fue algo que yo no puedo explicar”. Así, en la segunda composición, ‘Despechá’, su más reciente éxito, no dudó en gritar al pie de la letra: “Baby, no me llame’ que estoy ocupá' olvidando tus male’ (…) Que Dios me libre de volver a tu lado”.

Por su puesto, las especulaciones no se hicieron esperar y muchos señalaron que las letras iban dedicadas hacia alguien en específico.