Protagonistas de la serie Mike profundizan sobre la controvertible vida de Mike Tyson

Mike Tyson casi no recuerda lo que es vivir sin estar en el ojo público. Así ha sido su vida desde que salió del anonimato en su juventud para convertirse en una de las figuras mas populares del deporte boxístico por su devastadora explosividad sobre el cuadrilátero.

Los altibajos de su vida y carrera dan pie a la nueva serie que estrenó la semana pasada en Hulu. La cautivante propuesta protagonizada por Trevante Rhodes, presenta las contradicciones de una figura que aún provoca polaridad. Desde su vínculo paternal con Cus D’Amato, su fugaz y comentado matrimonio con la actriz Robin Givens, la acusación por violación de una reina de belleza que lo llevó a la cárcel, hasta su tóxica relación con otra controvertible figura, Don King, son parte de la propuesta.

Mike —que rompe de manera efectiva con la “cuarta pared” al colocar a las figuras centrales a hablarle directamente a la audiencia en secuencias claves, intentando crear cercanía con el espectador— ha sido vehementemente rechazada por el expúgil, quien acusó a la producción de robar su historia. La serie toma prestado el espectáculo tipo monólogo que presentó Tyson bajo la dirección de Spike Lee para HBO, Mike Tyson: Undisputed Truth, para contar cronológicamente esta versión. Metro conversó en exclusiva con los protagonistas de la serie, Trevante Rhodes, Laura Harrier y Russell Horsnby.

Trevante, encontré el tratamiento de la “cuarta pared” muy interesante. Probablemente la producción lo usó para buscar alguna validación o análisis de la audiencia sobre el comportamiento de Mike. ¿El formato tuvo algún impacto en tu acercamiento al personaje?

—Sentí que nos da una oportunidad, desde mi perspectiva, de presentar su perspectiva de la situación porque muchas veces Mike se vio en ciertas situaciones en las que arremetió porque no tenía el control real. Sentí que romper la cuarta pared le da a la audiencia, al menos desde mi punto de vista, la perspectiva de alguien que vive en esa vena en particular, dándole al espectador lo que se siente en ese momento en particular.

Laura, teniendo en cuenta que Robin Givens ya era una celebridad al conocer a Mike, ¿encontraste algo en ella que tuviera un impacto particular mientras construías el personaje?

—Solo quería ver al personaje desde la perspectiva de quién era ella, y sí, ya era una celebridad cuando se juntaron y quise traer eso a quien yo estaba interpretando. Creo que ella es realmente muy fuerte, una mujer exitosa consumada por derecho propio. Y creo que es realmente desafortunado que todos estos grandes logros, como entrar a Harvard a los 16 años, abandonar la escuela de medicina para convertirse en actriz, tener este gran éxito de TV en los años 80, Head Of The Class, fueron realmente eclipsados por sus relaciones. Entonces, sí, estaba realmente interesada en aprender todo eso sobre ella y, con suerte, más personas sabrán que ella era una persona, además de su matrimonio con Mike Tyson.

Russell, como fanático del boxeo he seguido parte de la carrera de Don King, incluso fue promotor de una de nuestras leyendas Félix Trinidad y sin embargo, no sabía nada de su vida antes del boxeo. ¿Qué detalles de su vida aprendiste?

—Tampoco sabía todo eso. Sabía que había ido a prisión. No me di cuenta mientras estaba en prisión, que era un lector tan voraz. Entonces te das cuenta de que gran parte de su grandilocuencia y la mala pronunciación de las palabras era parte de su acto, por así decirlo, sabía exactamente lo que estaba diciendo y lo que estaba haciendo. Me di cuenta de que él se hizo a sí mismo, fue un autodidacta, y para mí eso fue fascinante.

Laura, esta serie presenta ambos extremos, la masculinidad tóxica, pero al mismo tiempo muestra una voz de mujer muy fuerte. ¿Crees que se lleva un mensaje relevante sobre este tema en particular?

—Sí, creo que esta serie destaca muchos problemas de racismo, clasismo y sexismo. También exploramos la cultura de la violación y temas feministas porque hay tanto que se puede contar a través del lente, en función de la historia. Así que eso fue muy emocionante para mí. Creo que nos dio la oportunidad de volver a examinar los problemas y las grandes historias noticiosas, porque en ese momento estaba en todos lados la relación de Robin y Mike, luego el divorcio y la forma en que se enmarcó la retórica, creo que fue en muchos sentidos muy injusto y misógino. Me gustaría pensar que analizándolo desde una perspectiva más actual hayamos crecido como sociedad.

Trevante,¿Cómo fue ese entrenamiento ?

—Esa es siempre la mejor parte para mí, al menos la mejor parte de aceptar un trabajo como este, es la transformación física. El acondicionar tu cuerpo para ver finalmente como queda, para mí fue muy divertido.