Itzza Primera lanza “Indirecta” para los corazones rotos

La artista y compositora venezolana, Itzza Primera, lanzó su nuevo tema ‘Indirecta’ junto al sello discográfico Duars Entertainment.

“Estuve esperando mucho tiempo para contarles que soy parte de la familia de Duars Entertainment, y que eso me ha hecho sentir tan feliz y motivada. Me encantaría que ustedes me acompañaran en este viaje, que les tengo un camión de música para dedicar y que vivo agradecida con quienes siempre me han apoyado”, expresó la venezolana en sus redes sociales.

Asimismo, Isabella Primera –nombre de la artista– indicó que la canción de su autoría y producida por Dawin incluye fusiones con el pop.

“Siento que nunca quiero ponerme límites a la hora de hacer música, es por esto que quisimos apostarle a Indirecta, una canción pop que también es una faceta de Itzza que a mucha gente le gusta”, detalló.

El video del sencillo –dirigido por Daniel Prada y Punto 8 Audiovisual– relata cómo una chica con sueños de ser cantante se aleja de su amor por la convicción que tiene de que sus sueños son la prioridad.

Fue filmado en diferentes localizaciones de Medellín tales como La Estrella, Envigado y La comuna 13.

“Indirecta es una de esas canciones que apenas la escuchas te conecta porque no siempre las buenas decisiones se sienten como buenas, y ese contraste es el que quise reflejar en la vibra de esta canción”, abundó la intérprete sobre el tema que estará disponible el 1 de septiembre.

Itzá Primera viene de lanzar temas como Tal vez, Aló, Rico, Se la pilló, entre otros. Todos los mencionados, al momento, acumulan millones de vistas en la plataforma de YouTube en la que la artista tiene poco más de 200 mil suscriptores.

Para más información sobre Itzza Primera, puedes conseguirla en las redes sociales como @itzzaprimera