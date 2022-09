Chris Rock causa polémica con cruel broma sobre asesinato de Nicole Simpson: “merece otra bofetada”

Ya han pasado cinco meses de la polémica cachetada de Will Smith a Chris Rock en los premios Óscar, que marcó un antes y un después.

Todo ocurrió debido a una broma que hizo Chris sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith, por lo que el actor no se quedó de brazos cruzados.

Aunque todos repudiaron este acto del protagonista del Príncipe del rap, ahora muchos le dan la razón.

Y es que el actor hizo una broma muy cruel y fuera de lugar sobre el asesinato de Nicole Simpson, quien fue asesinada en su casa en Los Ángeles, mientras estaba con su amigo.

Nicole era esposa del jugador de fútbol americano O. J. Simpson, y de hecho el jugador fue acusado de su muerte y arrestado de inmediato, y vivió un juicio muy controvertido el 3 de octubre de 1995, donde fue defendido por Robert Kardashian, padre de las Kardashian.

La broma de Chris Rock sobre el asesinato de Nicole Simpson que enfureció a todos en redes

Chris Rock reveló que fue invitado a presentar Los Óscar el próximo año , pero rechazó la invitación debido a lo que ocurrió este año con Will Smith.

Pero, esto no fue lo que molestó a todos, sino comparar su regreso a los premios con el asesinato de Nicole Simpson.

“Sería como volver al lugar del crimen. Como pedirle a Nicole Brown Simpson que ‘volviese al restaurante’”, dijo a modo de broma durante una de sus presentaciones, generando indignación.

Ante esto, muchos aseguraron que Chris merecía otra bofetada, y que entendían por completo la acción de Will Smith.

“OMG pero este hombre no tiene escrúpulos”, “entiendo por completo a Will, es que se merece que lo golpeen”, “Chris no mide lo que dice, esas cosas no dan risa”, “cómo se puede bromear con un asesinato, solo alguien sin corazón lo haría”, y “se merece otra bofetada, pero esta vez más fuerte”, fueron algunas de las reacciones en redes.

El actor también es comediante, y generalmente causa polémica por sus bromas de este tipo, pero él sigue adelante, y demuestra que no le importa lo que los demás piensen o si no les gusta sus bromas.