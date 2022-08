“Top Chef VIP”: Héctor Suárez Gomís es eliminado del reality show

El actor Héctor Suárez Gomís se convirtió en el quinto eliminado de “Top Chef VIP”, protagonizando una de las despedidas más emotivas en lo que va del programa.

Cabe mencionar que, desde el inicio, el famoso había dejado en claro que no era experto en la cocina, pero, con el paso de los días, logró apasionarse por las artes culinarias.

Fueron 16 las celebridades que comenzaron esta aventura y ahora sólo quedan 11.

Los artistas que siguen son: Marlene Favela, Mauricio Islas, Horacio Pancheri, Ferdinando Valencia, Lambda García, Rodrigo Vidal, Gregorio Pernía, Aída Cuevas y Cristina Eustace.

Suárez Gomís se arriesgó a presentar una salsa de mango con vino y chile, pero no logró convencer a los jueces, motivo por el que fue eliminado de la competencia.

La despedida de Héctor Suárez Gomís

Antes de despedirse, el artista dedicó unas emotivas palabras acerca de su paso por el reality show.

“Mañana será el primer día en el que no pueda acompañarlos en la cocina... Será el primer día en el que no me vista con la filipina y el delantal... Será el primer día, después de muchos, en el que la adrenalina de lo ‘gastronómicamente desconocido’ no se haga presente en mí. Me voy agradecido con cada uno de ustedes. De una u otra forma, me ayudaron a que enfrentara diariamente demonios que llevan años habitando mi mente”, expresó Héctor.

Dio las gracias por esta experiencia

Además, el comediante aseguró que fue un gran experiencia y se mostró agradecido.

“Aprendí a quererlos de manera individual y también en grupo. Aprendí a conocerlos de manera individual y también en grupo. Ahora tendré que aprender a extrañarlos de manera individual y también en grupo”, agregó.

Héctor destacó que nunca se imaginó lograr formar una gran amistad con varios de sus compañeros.

“Me topé con seres hermosos y no con gente común de esa que habita en cada rincón de nuestro planeta azul y con la que me es imposible convivir, por eso me fue imposible jugar ese juego que sé jugar a la perfección para que el rumor de que soy un ‘Bad Boy’ se mantenga vivo”, dijo el actor.