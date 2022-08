That’s Amor en Netflix: la comedia romántica que bate récords de audiencias

That's amor es la nueva apuesta romántica de Netflix (Netflix)

Hay películas dentro del catálogo de Netflix que no se le da la misma promoción que grandes producciones, y obtiene los mismos resultados. Ese es el caso de la película That’s Amor.

Definida por muchos como una película para “mirar un domingo” se posicionó durante este fin de semana como una de las más vistas por los suscriptores de la plataforma de transmisión streaming durante este fin de semana.

Los ingredientes de esta cinta son: romance + comedia + comida, y bajo la dirección de un experto en ese tipo de género como lo es Shaun Paul Piccinino, esa fórmula combina a la perfección.

Sinopsis de la película

La amigable película cuenta la historia de Sofía, quien es despedida de su trabajo y encuentra a su novio con otra mujer. Tras perderlo todo en un instante decide comenzar de cero, y su primer impulso es entrar en curso de cocina. Allí conoce a un chef español que lo cambiará todo.

El casting de la película, que tiene una duración de 1 hora y 36 minutos, cuenta con la protagonización de Riley Dandy (conocida por A California Christmas: City Lights) e Isaac Gonzalez Rossi (conocido por su papel en The Devil In The Room).

Además, el elenco es conformado por: Nancy Lenehan, Daniel Edward Mora, Bryan Craig, Kimberley Drummond, Arlene Tur, Christina Moore, Rose Portillo, Suleka Mathew, John Ducey, Tom Wright.

El actor nominado al Emmy, Gregory Zarian protagoniza, junto a Paul Witten, los esposos David y Todd, dándole participación a la comunidad LGBTQ+ dentro de la historia.

“El hecho de que incluyeran a una pareja gay que era feliz y no tenía ninguno de los tropos a menudo antiguos que se lanzan a las parejas homosexuales, el hecho de que era una pareja gay mayor ... Me encanta que estuvieran representando un par de cosas en eso”, dijo Witten en una entrevista.