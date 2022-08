Juan Vidal sorprende a Niurka Marcos en el aeropuerto con un ramo de rosas

Juan Vidal decidió sorprender a Niurka Marcos en el aeropuerto con un ramo de rosas, a lo que la vedette al verlo, decidió comérselo a besos. El romántico momento lo compartió el actor a través de un en vivo por su cuenta de Instagram.

Cómo la cubana le avisó que lo iba a visitar Miami, el dominicano decidió realizar una transmisión en vivo de su recibimiento en el Aeropuerto Internacional de Miami.

El video de la transmisión, que dura aproximadamente unos 18 minutos, lo subió Juan Vidal en su perfil de Instagram, e igualmente Niurka Marcos también compartió varios clips de su reencuentro con al actor de 45 años en su perfil.

“Así me han recibido en Miami”, escribió la actriz en el video que publicó y que ahora tiene más de 60 mil me gusta y más de 1800 comentarios de sus fanáticos que se muestran alegres por su nuevo romance.

Niurka Marcos no fue a los Estados Unidos solo para ver a Juan Vidal

Al parecer, la visita de la famosa cubana a territorio estadounidense no se debió únicamente por amor, pues Niurka Marcos tenía que asistir al nuevo programa ‘¡Siéntese quien pueda!’.

La misma vedette instó sus redes sociales a ver el programa: “Bebenius, me complace anunciarles que seré la invitada especial en el programa ‘¡Siéntese quien pueda!’”.

Ahí, como la invitada de la semana, Niurka Marcos habló sobre el polémico beso que le dio Bad Bunny a uno de sus bailarines durante su presentación en los VMA 2022.

Donde además, quiso besar a la conductora y participante de este nuevo reality, Alejandra Jaramillo, pero ella se negó. “Yo no quiero... Si yo no quiero, no me pueden obligar”, dijo sonriendo nerviosamente.