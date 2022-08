House of the Dragon: relación entre Rhaenyra y Daenerys

Cuando los fanáticos veían Game of Thrones, se dieron cuenta que la familia Targaryen fue algo misteriosa y guardaba muchos secretos. Y eso fue lo que atrapó al público.

House of the Dragon

House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones y que es trasmitida por HBO, tiene lugar “172 años antes... del nacimiento de la princesa Daenerys Targaryen”.

Nos deja claro que no fue antes del Juego de Tronos, sino antes del nacimiento de ella. Entonces, la nueva protagonista de la serie, Rhaenyra Targaryen tiene cierta similitud y una gran conexión con Daenerys.

Conexión entre Rhaenyra y Daenerys

Entonces, ¿cómo se conecta exactamente Rhaenyra con Daenerys? Este es un árbol genealógico bastante complicado y extenso, cosa que ya te explicamos anteriormente.

Ahora nos enfocaremos más en Rhaenyra y Daenerys, ambas protagonistas y familiares en la serie.

¡De aquí en adelante hay spoilers!

La historia de los Targaryen ya la conocemos en la serie literaria por A Song of Ice and Fire de George RR Martin, también en Fire & Blood y otros textos complementarios. Por eso, ya se sabe lo que pasará en House of the Dragon. Daenerys desciende directamente de Rhaenyra y ambas princesas tienen ocho generaciones de diferencia.

Rhaenyra es la tatarabuela de Daenerys

Sin embargo, su relación es más complicada, larga y también es esencial para entender la exitosa precuela de HBO. En Game of Thrones se mencionó y fuimos testigos de cuánto aman el incesto en la familia Targaryen. Por lo que Rhaenyra es la tatarabuela de Daenerys, también conocida como su sexta bisabuela.

En el camino, esos abuelos también son tías y tíos abuelos. A pesar de las ocho generaciones, Rhaenyra es muy parecida a su tataranieta Daenerys.

Al inicio, Daenerys y Rhaenyra no muestran ambición en el trono, pero después de una promesa las cosas comienzan a cambiar. Rhaenyra no parece tan despiadada como su descendiente, pero todo cambiaría.