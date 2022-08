HBO Max: estas son las series y películas que se estrenarán en septiembre

HBO Max logró su primer éxito viral en sus producciones con la segunda temporada de Euphoria que se estrenó este año. Ahora sigue marcando la tendencia con la precuela de Game Of Thrones, House Of The Dragon que ha emitido sus primeros dos episodios.

A pesar de la reestructuración que tiene HBO Max con Warner Bros Discovery, la plataforma seguirá estrenando producciones cada mes y septiembre no será la excepción. Uno de los lanzamientos más esperado por los suscriptores de este servicio es el de la película Elvis, que verá luz el día 2 de septiembre bajo este formato.

La primera ola de títulos de Discovery que llegará al streamer de HBO llegará el 30 de septiembre, cuando un gran grupo de ofertas de Magnolia Network se agregan a HBO Max, informó ComicBook.

A continuación los estrenos de la plataforma streaming para el mes de septiembre:

Estrenos de HBO Max para septiembre

1 de septiembre

The Accused, 1988 (HBO)

Airplane II: The Sequel, 1982 (HBO)

Airplane!, 1980 (HBO)

Andy Hardy Comes Home, 1958

Andy Hardy Gets Spring Fever, 1939

Andy Hardy Meets a Debutante, 1940

Andy Hardy’s Blonde Trouble, 1944

Andy Hardy’s Double Life, 1942

Andy Hardy’s Private Secretary, 1941

Angela, 1995

Another Thin Man, 1939

The Bad and the Beautiful, 1952

Bandslam, 2009 (HBO)

The Beach Bum, 2019 (HBO)

Beau Travail, 1999

Cat People, 1942

The Courtship of Andy Hardy, 1942

Divergent, 2014 (HBO)

The Divergent Series: Allegiant , 2016 (HBO)

The Divergent Series: Insurgent, 2015 (HBO)

Double Trouble, 1967

Dragon Blade, 2015 (HBO)

Elvis on Tour, 1972

The Eyes of My Mother, 2016 (HBO)

The Eyes of Orson Welles, 2018

Frankenstein, 1970

Girl Happy, 1965

Glory, 1989

Harper, 1966

Holiday, 1930

Hook, Line and Sinker, 1931

The Host, 2013 (HBO)

Hot Tub Time Machine, 2010 (HBO) (Versión extendida)

In the Fade, 2017 (HBO)

Sucedió en la Feria Mundial, 1963

Jailhouse Rock, 1957

Killer Elite, 2011 (HBO)

The Life and Times of Judge Roy Bean, 1972

Life of Crime, 2014 (HBO)

Meet Dave, 2008 (HBO)

Melancholia, 2011 (HBO)

My Bloody Valentine, 1981 (HBO) (Extended Version)

My Week with Marilyn, 2011 (HBO)

The Nitwits, 1935

The Oklahoma Kid, 1939

Operation Crossbow, 1965

The Outfit, 1973

Please Stand By, 2017 (HBO)

Ratcatcher, 1999

Red Dust, 1932

The Ring Two, 2005 (HBO) (Versión extendida)

Rita, Sue y Bob Too, 1987

Road to Singapore, 1931

Rocknrolla, 2008 (HBO)

Rosetta, 1999

The Scapegoat , 1959

The Sea Wolf, 1941

Screaming Eagles, 1956

Shadow Dancer, 2012 (HBO)

Shadow of the Thin Man, 1941

Song of the Thin Man, 1947

Spinout, 1966

The Tailor of Panama, 2001 (HBO)

Texas Chainsaw Massacre 2, 1986 (HBO) (Extended Version)

Había un hombre torcido, 1970

hasta el fin de los tiempos, 1946

Topsy-Turvy, 1999

Torpedo Run, 1958

Varda de Agnès, 2019

Village of the Damned, 1960

Waterloo Bridge, 1940

We’re All Going To The World’s Fair, 2021

What Lies Underath, 2000 (HBO)

Where the Boys Are, 1960

Wild Hogs, 2007 (HBO)

Woman Walks Ahead , 2017 (HBO)

Working Girls, 1986

Young Guns, 1988

Young Guns II, 1990

Zandy’s Bride, 1974

2 de septiembre

Elvis, 2022 (HBO)

Dramarama total, estreno de la temporada 3

3 de septiembre

Sesame Street Mecha Builders, estreno de la temporada 1

4 de septiembre

Primera, 2021

The Vampire Diaries, Temporadas 1-8

5 de septiembre

La belleza y el bandido, 1946

7 de septiembre

The Brave One, 1956

Young Sheldon, temporada 5

9 de septiembre

HBO First Look: See How They Run, 1 temporada (HBO)

Moonfall, 2022 (HBO)

Saving The King (aka Salvar al Rey), Temporada 1

Tom Swift, Temporada 1

10 de septiembre

Jokers imprácticos, Jokers imprácticos de la temporada 9

12 de septiembre

La vida criminal de Archibaldo de La Cruz, 1955

14 de septiembre

Tammy, 2014 (HBO) (Versión extendida)

15 de septiembre

Dos Monjes, 1934

Lucía, 1968

16 de septiembre

Good Behavior, Temporadas 1-2

Los Espookys, Estreno temporada 2 (HBO)

17 de septiembre

Origen secreto de las batwheels

21 de septiembre

Escape From Kabul, 2022 (HBO)

22 de septiembre

The Hype, Estreno de la temporada 2

Living Single, Temporadas 1-5

23 de septiembre

¿Quién está hablando con Chris Wallace? Estreno de la temporada 1

28 de septiembre

Rehenes, estreno de serie documental (HBO)

Into the Storm, 2014 (HBO)

29 de septiembre

Looney Tunes Cartoons (S5B) Especial de Halloween Estreno original máximo

30 de septiembre