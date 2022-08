“¿Cómo se siente ser el macho de Maripily?”:La modelo vuelve a tirarle a las ex de su novio

La modelo y empresaria Maria del Pilar Rivera “Maripily” ya no esconde quién es su nuevo amor, al contrario, lo enseña las múltiples historias que publica en su Instagram.

“¿Cómo se siente ser el macho de Maripily?”, preguntó la modelo a su pareja José Javier Castillo Matos. Este contestó con un tímido “feliz”.

“Somos la pareja del momento, ahora va a aparecer la novia del prom, la novia del kínder, van a aparecer todas las novias, todas las ex”, expresó Maripily.

Según indicó en el programa “La Comay”, la empresaria y su pareja llevan tiempo siendo novios. Sin embargo, había mantenido la relación privada por respeto a su pareja, quien no es figura pública.

En el programa la modelo también había enviado un mensaje a todas las ex de su nueva pareja.

“Nosotros, las figuras públicas, es bien difícil tener relación de parejas. Cuando sales con una persona que no tiene que ver con el ambiente, ahí salen todas las novias de todo el mundo, todas la relaciones [...] Me interesa lo que él haya hecho en su vida del momento en que nos conocimos en adelante. Lo demás, las exnovias, si son, si llamó, no me interesa. Porque siempre pasa lo mismo, cuando uno tiene una pareja siempre aparecen las ex, las no ex, las que quisieron y las que se lo querían comer”, señaló Maripily.