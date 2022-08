Regresan al teatro los inseparables “Men and The City”

Obra de “Men and The City”

El exitoso espectáculo de comedia “Men and The City” se presentará en el Centro de Bellas Artes el viernes 7 y sábado 8 de octubre a las 8:30 de la noche con la pieza “Donde come 1, comen 5″, según anunció el equipo de producción de TM Entertainment.

“Men and The City... Donde come 1, comen 5″ es un espectáculo solo para adultos y es la adaptación al teatro del popular segmento que se transmite semanalmente en el programa “Raymond y sus Amigos” de Telemundo. Para esta puesta en escena, la obra contará con el elenco principal de la comedia y varios artistas invitados.

En esta ocasión, la pieza teatral está basada en la época navideña, específicamente en la celebración de la “Despedida de año”. Los muchachos están reunidos en la barra y quieren salir a parrandear sin embargo, Linda tiene otros planes para Carlos y ahí es que comienzan los incomparables enredos que vivirán estos amigos.

“Estábamos locos de poder regresar al teatro pues la última vez que lo hicimos fue en el 2019. La adrenalina está en ‘high’ para presentarles un gran espectáculo. Cada semana sentimos el cariño del público que nos visita en el canal pero, la emoción que sientes cuando escuchas a miles de personas riéndose de lo que estás presentando, no hay comparación, el teatro es mágico”, comentó Raymond Arrieta.

Sobre 130,000 personas han disfrutado de las ocurrencias de este grupo de amigos en sus piezas teatrales desde que comenzaron en el 2015. Como en las ocasiones anteriores, el libreto y la dirección de “Men and The City... Donde come 1, comen 5″ está a cargo de Miguel Morales.

Para más información y compra de boletos para asistir al espectáculo “Men and The City... Donde come 1, comen 5″ en el Centro de Bellas Artes de Caguas, debe acceder al portal Ticketera.com