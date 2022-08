Periodista boricua documenta en sus redes proceso de raparse la cabeza ante tratamiento contra el cáncer

La periodista puertorriqueña Lourdes del Río publicó dos vídeos en sus redes sociales, donde documenta el proceso de raparse la cabeza ante tratamiento contra el cáncer.

“Este mensaje te lo grabé justo antes de que me raparan para dar paso a mi nuevo look, cortesía de las quimioterapias. Escúchalo con atención, está hecho con amor y humor. Nada más cierto que ese dicho que dice “si te dan limón limonada.” 🍋Yo me siento tranquila y feliz con mi calvita” (sic.), escribió la comunicadora junto al primer vídeo.

“Es parte del camino a mi sanidad total. 🙏🏻Te invito a que analices eso que ahora entristece tu alma para que le encuentres el ángulo positivo, te aseguro que lo tiene. 🙌🏼Comparte este contenido para que sigamos levantándonos los unos a los otros. Que el amor y la compasión ilumine nuestro entorno. 😍Te quiero mucho y seguimos en positivo”, (sic.), añadió.

La reportera ha laborado por varios años en la cadena Univisión en Estados Unidos y lucha contra el cáncer de seno.