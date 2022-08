Maripily envía mensaje a las exnovias de su nuevo amor

La empresaria María del Pilar Rivera, mejor conocida como “Maripily”, envió un fuerte mensaje a las exparejas de su nuevo amor. También arremetió contra las personas que la han criticado por anunciar que se encuentra en una relación.

Según indicó en el programa “La Comay”, la empresaria y su pareja llevan tiempo siendo novios. Sin embargo, había mantenido la relación privada por respeto a su pareja, quien no es figura pública.

La empresaria aprovechó el momento y envió un mensaje a las exnovias de su nuevo amor.

“Nosotros, las figuras públicas, es bien difícil tener relación de parejas. Cuando sales con una persona que no tiene que ver con el ambiente, ahí salen todas las novias de todo el mundo, todas la relaciones [...] Me interesa lo que él haya hecho en su vida del momento en que nos conocimos en adelante. Lo demás, las exnovias, si son, si llamó, no me interesa. Porque siempre pasa lo mismo, cuando uno tiene una pareja siempre aparecen las ex, las no ex, las que quisieron y las que se lo querían comer”, señaló Maripily.

“A esas mujeres, lo que les voy a decir es que se calmen. Que se calmen, porque ahora la que se lo está comiendo es Maripily. La mamá de todas estas pollitas. Y yo estoy feliz, y estamos en una relación”, dijo Maripily.

La empresaria también arremetió contra las personas que la critican por tener una relación. Añadió que cambiará de novio las veces que sea necesario.

“Yo no tengo una relación hace un año y medio. La gente dice ‘ay otro más en la lista, se parece a [Jennifer López]’. Yo les voy a decir algo, yo voy a tener los novios que a mí me dé la gana, yo los voy a cambiar como un cheque semanal. Si hoy me funciona, perfecto. Si no me funciona, pues next”, aseguró en la entrevista.

Maripily compartió el pasado sábado una foto donde se encuentra en una playa besando a su pareja.

Mira aquí la entrevista completa: