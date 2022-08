ICP abre exhibición Máscaras de la Bomba en el Museo Casa Blanca en el Viejo San Juan

El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) anunció que la apertura de la exhibición Máscaras de la Bomba será este jueves, a las 6:00 p.m. en el Museo Casa Blanca en el Viejo San Juan. La exposición estará dedicada a la gestora cultural, declamadora, teatrera, artesana y maestra Gladys Rivera.

La muestra, que estará abierta hasta el 25 de septiembre, presenta 38 máscaras confeccionadas por artesanos y artesanas puertorriqueñas y será expuesta en la sala de actividades del Museo Casa Blanca. Como parte del componente educativo, se realizarán talleres gratuitos dirigidos a distintos públicos sobre el barril de bomba, máscaras en papel maché, máscaras de coco, la importancia del güiro en la música puertorriqueña y pintura sobre higüera, entre otros.

“Celebramos, resaltamos y reconocemos nuestra bomba puertorriqueña a través de la tradición de confeccionar máscaras artesanales. En la exhibición Máscaras de la Bomba vemos cómo manifestaciones de nuestra cultura popular material e inmaterial se unen para celebrar nuestra herencia e historia. Es un espacio para venir en familia y aprender desde otra perspectiva sobre la formación de nuestra identidad a través de la manifestación de las artes populares puertorriqueñas,” expresó Carlos Ruiz, director ejecutivo del ICP.

El sábado, 3 de septiembre, las actividades comienzan con una comparsa con vejigantes que recorrerá algunas calles del casco histórico. También se ofrecerá un taller de barril de bomba por el artesano Rafael Trinidad a las 10:00 am y a la 1:00 pm el público podrá disfrutar de la presentación musical del grupo Majestad Negra. El domingo, 4 de septiembre a las 10:00 am se llevará a cabo el taller Lobo de miedo, lobo de amor a cargo Lowell Fiet, dirigido a niños y niñas. En este taller los participantes podrán trabajar sobre la creación de máscara e interpretación artística de estas. A la 1:00 pm se hará la presentación del libro El Nacimiento de un Tambor de David Santiago por Editorial La Chiringa. Otro taller dirigido para niños será Mascarita, mascarita al que podrán unirse los domingos 11 y 18 de septiembre a las 10:00 am.

Durante el tiempo que la exhibición esté abierta, se realizarán recorridos guiados los viernes 9, 16 y 23 de septiembre desde las 10:00 am hasta la 1:00 pm. De igual modo, los martes y jueves del mes de septiembre se ofrecerán talleres demostrativos de máscaras en papel maché a las 10:00 am y a la 1:00 pm. Las personas que no puedan asistir en esas fechas, podrán aprender sobre máscaras en papel maché los sábados 10, 17 y 24 a las 10:00 am.

Además, se realizarán talleres demostrativos de máscara de coco los miércoles 7 y 21 de septiembre a las 10:00 am. El mismo taller se realizará los sábados 10, 17 y 24 septiembre a la 1:00 pm. Por otro lado, Maribel Rivera Carrasquillo dirigirá un taller de pintura sobre higüera el miércoles 14 a la 1:00 pm.

Los sábados 10 y 17 de septiembre a las 2:00 pm se ofrecerá el Taller sobre la importancia del güiro en la música puertorriqueña a cargo de José Ángel Latorre. Mientras, el miércoles 14 se llevará a cabo un Taller de pintura sobre higüera por Maribel Rivera Carrasquillo.

El domingo, 25 de septiembre, se realizará la clausura de la exhibición. Ese día se hará el último taller máscara de coco a las 10:00 am y el público podrá disfrutar de una colorida comparsa con vejigantes a las 11:00 am, que desfilarán saliendo desde la calle San Sebastián hasta llegar al Museo Casa Blanca. A la 1:00 pm habrá una charla sobre la máscara de metal de Loíza por César Osorio y a las 2:00 pm habrá otra charla sobre la música de bomba.