Fundación Rimas y Fundación Good Bunny anuncian la fecha del Torneo de Golf Invitacional

La Fundación Rimas y la Fundación Good Bunny anunciaron este martes que la segunda edición del Torneo de Golf Invitacional se llevará a cabo el día 14 de diciembre en St. Regis Bahía Beach Resort & Golf Club.

Ambas fundaciones están dedicadas a apoyar el desarrollo de los jóvenes a través de la música, deportes y artes.

”Por segundo año consecutivo unimos fuerzas con la Fundación Good Bunny para realizar este importante evento que une a grandes personalidades de la música, deportes y empresarios con el fin de recaudar fondos para financiar los distintos proyectos de nuestras organizaciones,” dijo la Dra. María Gabriela Velasco, directora ejecutiva de la Fundación Rimas. “Hemos recibido gran apoyo de parte de nuestros patrocinadores para esta edición y estamos seguros de que más marcas se unirán a esta noble causa”.

”Queremos que este evento sea una gran celebración por lo cual estamos organizando un torneo de alto nivel para el disfrute de todos los participantes invitados”, dijo José Juan “Che” Rodríguez, director de la Fundación Good Bunny. “Agradecemos a todos los que están contribuyendo con su tiempo y dinero, porque su apoyo es crucial para continuar con nuestra misión de proteger e impulsar líderes de escasos recursos a través de la música, arte y deportes”.

El Torneo de Golf Invitacional contará con la participación de artistas, empresarios y deportistas invitados e incluirá una subasta de objetos preciados.

Hasta el momento, el evento cuenta con el apoyo de (por orden alfabético): Anani, BAHÍA GROUP LLC ,POA LAW, Barbacoa, B. Fernández, Clínica Verde, DLA Piper, GenTrust, Guide House LLC, Kiyume, Lighthouse Insurance, Lightning Design, Maestro Cares , Merrill Lynch, Move Concerts, Nacho Libre, Nomada , Pan Pepin, Pins & Aces, Plaza Cellars, RondaPro, SNWCHS, Spider Media, Taylormade, Tour Golf, The Coral Nursery of PR, Ticketera, UAGM, UBS, Up Side Down, VAR MED y VSuarez & Co.

Para más información en cómo patrocinar el evento contacta a fundacion@rimasmusic.com.