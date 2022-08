Pamela Noa tras ataques de “Burbu”: “Yo de ella no tengo nada que hablar”

La locutora Pamela Noa respondió a los ataques que ha recibido por parte de Angelique Burgos “La Burbu” a través de las redes sociales luego de que hiciera comentarios sobre el video en el cual la aparece la animadora junto a la cantante Tokischa tomando agua de un envase para perros.

Noa fue cuestionada sobre la situación en el programa Molusco y los Reyes de la Punta para el cual labora, sin embargo, indicó que ya había dado su opinión al respecto del controversial y video y que no tiene nada que hablar sobre “Burbu”.

“Yo dije lo que tenía que decir en cuando a la situación, sigo opinando exactamente lo mismo en cuanto a la situación, pero yo de Burbu no tengo que hablar nada, nada, cero. Ya ustedes escucharon lo que yo dije”, expresó Noa en el programa.

Sobre la camisa con la frase “Voa pichaL” que publicó esta mañana la locutora dijo que aprovechó la situación para promocionar su marca de ropa online.

La controversia entre ambas compañeras de la empresa Spanish Broadcasting System (SBS) comenzó cuando el pasado viernes, Pamela Noa, dio su opinión sobre el video en el cual la animadora toma agua desde el piso junto a la cantante dominicana Tokischa imitando a los perros.

Noa comentó que este tipo de acción le “resta” a las mujeres.

“Beber agua de un plato como si fuera una perra, para mi eso nos resta mucho como mujer porque nosotras podemos estar luchando toda la vida, exigiendo el respeto que nos merecemos, no es que nos tengan que hacer un favor en respetarnos, es el respeto que nos merecemos, pero entonces cuando tú no te respetas tú misma, exigir respeto es bien complicado y nosotras tenemos una lucha de que nos vean como iguales, que nos vean porque somos iguales, pero hacemos este tipo de cosas”, fue parte de lo que expresó.

La locutora aclaró que esto no tiene nada que ver con su relación con la “Burbu” y aseguró que se llevan bien, sin embargo, indicó que puede realizar este tipo de críticas ya que no le pareció de buen gusto lo que realizaron ambas mujeres.

“No porque me lleve súper bien con ella tengo que estar de acuerdo con todo lo que ella haga y no pasa nada con su contenido si yo no estoy de acuerdo, pero yo tengo el derecho de no estar de acuerdo y de pensar de que sí nos resta, si ella no lo piensa pues súper cool, no pasa absolutamente nada, pero pienso que el tema de exigir respeto cuando nosotras mismas no nos respetamos, trae controversia en mi cabeza, como que no tiene mucho sentido”, expresó Pamela Noa el pasado viernes.

Posteriormente, Burbu publicó un mensaje en sus redes sociales donde llamó “tapa roto” a la locutora que tomó su lugar cuando salió del espacio de las tardes en La Mega.

“Ahora la tapa roto es la más respetuosa”, expresó Burbu en sus historias de Instagram.

Hoy la animadora continuó publicando un meme donde hace referencia a las críticas que ha recibido por el video junto a Tokischa.

Burgos también se dirigió a las personas que criticaron su acto en un video que publicó el pasado viernes en sus historias de Instagram.

“Si usted me quiere venir a refutar, yo no tengo ningún problema porque podemos tener una conversación, pero no me vengas a refutar con argumentos como de que tú eres cristiana...entonces no puedo entrevistar a una artista que tiene una historia diferente a la tuya, un caminar diferente al tuyo...cada cual tiene el derecho, libre albedrío para nosotros hacer lo que entendamos qué es lo que es. Así que si tú me vienes a refutar a mi, refútame con argumentos inteligentes. Que no puedes beber de dos aguas...mira cristianito de cartón que te sabes la Biblia de rabo a cabo, no te olvides donde dice que tú no puedes estar juzgando a nadie porque eso le corresponde a Dios. ¿Ok? Cristianito de mierda...”, expresó Angelique.