Inicia la segunda edición del Festival de la comedia en Puerto Rico

Esta semana dará inicio la segunda edición del Festival de Comedia de Puerto Rico, evento que reunirá durante 9 semanas a los mejores comediantes, productores y equipo de trabajo teatral del patio. El Festival se llevará a cabo desde el viernes, 2 de septiembre hasta el 30 de octubre en funciones de viernes a domingo, en el teatro Braulio Castillo de Bayamón.

Con una cartelera ininterrumpida y distinta durante nueve fines de semana, el festival, que será dedicado en este edición a la actriz y comediante Marian Pabón, contará con obras, stand up’s, monólogos, e improvisación teatral. En esta ocasión se ha integrado la selección de una entidad sin fines de lucro para que sea beneficiada a través de recolectas de donativos que libremente desee donar el público asistente al festival, durante los nueve fines de semanas de presentaciones.

En esta primera iniciativa se ha elegido a la Beca Estudiantil Albert Rodríguez, de la Fundación Raymond Gerena para que sea la beneficiaria. La beca ha sido creada para impactar a estudiantes con rezago económico del Programa de Producción de Espectáculos del Departamento de Teatro de la Universidad Del Sagrado Corazón, con el fin de ayudarles económicamente en sus matrículas con la Universidad.

Las piezas que formarán parte del Festival son; Soy Menopausica.. y Que! ( Producciones De la Legua Inc), del 2 al 4 de septiembre y protagonizada por Marian Pabón, “Múdate Conmigo

(Buen Teatro Inc), del 9 al 11 de septiembre con Lourdes Quiñones, Giovanni Haddock, Laura Isabel Cabrera y Ricardo André, No es Sudor, son Lágrimas (OPM Events, Inc) con Kiko Blade del 16 al 18 de septiembre, Noches de Impro; Orden en la Sala (Teatro Breve Inc), con Esteban Ruíz, Luis Rodríguez, Víctor Villamíl, Kiko Blade y Helena Ramírez, del 23 al 25 de septiembre, La Pepa está en la Ashford (Casa Productora, Inc.), con Norwill Fragoso del 30 de septiembre al 2 de octubre.

Las propuestas para el mes de octubre son; El Cuerpo Perfecto (Corporación Teatro Latino), del 7 al 9 de octubre con Yamaris Latorre, Melissa Rodríguez y Madelyn Ortíz, Yo Soy Mamita (Producciones Contraparte), con Cristina Sesto y Linnette Torres, del 14 al 16 de octubre, Buen día Mundo ( Mastermind Hub), con Melissa Rodríguez, Jasond Calderón y Ricardo André, del 21 al 23 de octubre, y culminando el festival del 28 al 30 de octubre la pieza Ay Carmela (En Buena Compañía Inc.) con Braulio Castillo y Yamaris Latorre.

Los boletos para el Festival de la Comedia , que regresa bajo una producción general de Ulises Rodríguez de Teatro Caribeño Inc. para empresas 4Vientos (administradores del Teatro Braulio Castillo), y gracias a un esfuerzo y compromiso con las artes del Municipio de Bayamón, Goya y la Lotería de Puerto Rico, están disponible a través de PRticket.com, o llamando al 787-200-7110.