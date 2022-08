“Burbu” le tira indirecta a Pamela Noa tras críticas por video con Tokischa

La animadora Angelique Burgos, mejor conocida como “Burbu”, le tiró a través de sus redes sociales una indirecta a la locutora Pamela Noa luego de haberla criticado por un video que grabó con la cantante dominicana Tokischa.

“Ahora la tapa roto es la más respetuosa”, expresó Burbu en sus historias de Instagram.

Todo comenzó con un vídeo que grabó Burbu para su canal de Youtube en el que Tokischa y ella bebieron agua de un envase desde el piso.

En el programa radial Molusco y los Reyes de la Punta, Pamela Noa comentó que esta acción le “resta” a la lucha de las mujeres.

“Beber agua de un plato como si fuera una perra, para mi eso nos resta mucho como mujer porque nosotras podemos estar luchando toda la vida, exigiendo el respeto que nos merecemos, no es que nos tengan que hacer un favor en respetarnos, es el respeto que nos merecemos, pero entonces cuando tú no te respetas tú misma, exigir respeto es bien complicado y nosotras tenemos una lucha de que nos vean como iguales, que nos vean porque somos iguales, pero hacemos este tipo de cosas”, fue parte de lo que expresó Pamela Noa.

La locutora aclaró que esto no tiene nada que ver con su relación con la “Burbu” y aseguró que se llevan bien, sin embargo, indicó que puede realizar este tipo de críticas ya que no le pareció de buen gusto lo que realizaron ambas mujeres.

“No porque me lleve súper bien con ella tengo que estar de acuerdo con todo lo que ella haga y no pasa nada con su contenido si yo no estoy de acuerdo, pero yo tengo el derecho de no estar de acuerdo y de pensar de que sí nos resta, si ella no lo piensa pues súper cool, no pasa absolutamente nada, pero pienso que el tema de exigir respeto cuando nosotras mismas no nos respetamos, trae controversia en mi cabeza, como que no tiene mucho sentido”, expresó Pamela Noa.

La cantante Tokischa ha causado controversia por este tipo de acción ya que a principios de semana también se viralizó un video donde realiza la misma acción junto a la exponente urbana Villano Antillano.