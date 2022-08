“Cristianito de mier...”: ‘Burbu’ le tira duro a sus críticos

La animadora Angelique Burgos “La Burbu” estalló contra las personas que la han criticado por su entrevista a la cantante dominicana Tokischa para su canal de YouTube y acusó a sus seguidores de juzgar a las personas por tener una vida distinta a pesar de que dicen ser “cristianos”.

Esta semana la animadora entrevistó a la cantante Tokischa con quien al final tomó agua en un envase para perros desde el suelo, acción que le ha generado críticas en las redes sociales. Sin embargo, esta no se quedó callada y le contestó a sus seguidores.

“Si usted me quiere venir a refutar, yo no tengo ningún problema porque podemos tener una conversación, pero no me vengas a refutar con argumentos como de que tú eres cristiana...entonces no puedo entrevistar a una artista que tiene una historia diferente a la tuya, un caminar diferente al tuyo...cada cual tiene el derecho, libre albedrío para nosotros hacer lo que entendamos qué es lo que es. Así que si tú me vienes a refutar a mi, refútame con argumentos inteligentes. Que no puedes beber de dos aguas...mira cristianito de cartón que te sabes la Biblia de rabo a cabo, no te olvides donde dice que tú no puedes estar juzgando a nadie porque eso le corresponde a Dios. ¿Ok? Cristianito de mierda...”, expresó Angelique.

Burbu responde a críticas de sus seguidores Realizó las expresiones en sus redes sociales.

La animadora también criticó a quienes aplaudirían si entrevista al exponente urbano Bad Bunny quien también tiene un contenido soez en sus canciones y por su “estilo de vida”. Sin embargo, le reclaman por haber entrevistado a Tokischa.

Una de las personas que ha criticado la acción de Burbu junto a la exponente dominicana fue la locutora Pamela Noa quien señaló que este tipo de acción “le resta” a las mujeres que por años han luchado por el respeto que merecen.

Esta semana la cantante dominicana estuvo en Puerto Rico y generó polémica por una presentación junto a la también rapera Villano Antillano.