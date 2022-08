Susan Soltero le declara su amor a Bad Bunny

La meteoróloga y reportera Susan Soltero le agradeció al exponente urbano Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, por hacerla famosa “en una nueva generación”.

“Bad Bunny te amo! Dos veces me has hecho inmortal. No hay palabras para agradecer lo que has hecho por mi” (sic.), escribió Soltero en su cuenta de Facebook.

“Me has hecho famosa en una nueva generación. Gracias! I feel the love”, añadió.

Soltero, conocida por trabajar por años en el noticiero del desaparecido canal Univisión Puerto Rico, le dijo hasta “te amo” al cantante urbano luego que este subiera un meme en sus stories de Instagram, donde aparece la comunicadora y él vestido de sol a sus espaldas.

La imagen de Bad Bunny es parte del vídeo musical de “Neverita”, popular canción de su reciente disco “Un verano sin ti”.